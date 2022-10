Chocan politólogos por firma de acuerdo entre Zacatecas y EU en materia de seguridad.

Politólogos del país expresaron que solo el Gobierno federal es el responsable de firmar acuerdos internacionales en materia de seguridad, por lo que el tratado en este ámbito que firmó el gobernador de Zacatecas, David Monreal , con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es inconstitucional.

Sin embargo, aclararon que los estados son libres y soberanos, por lo que convenios locales sí pueden ser viables para beneficio de la población.

En entrevista con La Razón, el experto en política nacional José Fernández Santillán detalló que el acuerdo entre los funcionarios es inconstitucional, debido a que el único que puede firmar acuerdos internacionales es el Gobierno federal. “Los estados no pueden hacerlo y por ello no debe ser válido”, indicó.

El también investigador de la Universidad de Jalisco dijo que si desean hacer un convenio “específicamente” con Zacatecas, éste debe estar acompañado de la forma de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que van contra delitos de alto impacto.

Fernández Santillán mencionó que otro factor a analizar para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no haya acompañado el convenio es el distanciamiento con el senador Ricardo Monreal, “pues de alguna manera afecta directamente a las decisiones en Zacatecas. Es una jugada de tres bandas. Es otro de los factores para dejarlo en la indefensión ante la ola de inseguridad que afecta al estado”. Dijo que esta es una interpretación política, además de la jurídica que es inconstitucional.

Señaló que la estrategia de “abrazos y no balazos” ha afectado en gran medida a los estados y el aumento en los niveles de inseguridad. Por ello, los mandatarios buscan la manera de pedir apoyo para combatirla, aparte de que a no todos los estados se les apoya de igual manera en el tema.

La Razón publicó este martes que el presunto acuerdo entre el Gobierno de Zacatecas y la embajada de Estados Unidos, para que se proporcione asistencia legal y técnica para el combate a los criminales, resulta inconstitucional y, por lo tanto, ilegal, según advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por el contrario, Juan Carlos Rivera, politólogo del Tec de Monterrey mencionó que, a pesar de que se debe avisar acerca de cualquier convenio al Ejecutivo, los estados tienen todo el derecho de ver por sus intereses y firmar cualquier tipo de acuerdo que les beneficie, pues tampoco el Presidente debe estar firmando todos los tratados en las entidades.

“El Presidente no tiene todos los hechos claros, por ello desacredita el convenio y casi dice que no vale, pero el estado es soberano e independiente y el gobernador está en todo su derecho, y no disminuye ninguna autoridad, sino que vela por sus intereses”.