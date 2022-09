Sin seguridad no puede haber prosperidad en México, advierte Ken Salazar

Sin un clima de paz no puede haber prosperidad para los pueblos, aseveró el embajador Ken Salazar, al reconocer que al gobierno de Estados Unidos le preocupa la inseguridad que se vive en México, pero también lo que ocurre en su propio territorio.

“Hay muchos problemas de seguridad, pero no nada más en México, también en Estados Unidos. Como lo he hablado con los presidentes, no puede haber prosperidad si no hay seguridad”