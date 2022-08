AMLO reprocha a EU por alertas de viaje

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya emitido una alerta de viaje a seis estados mexicanos, donde considera que la inseguridad representa un riesgo para sus ciudadanos.

Señaló que los bloqueos e incendios de autos y comercios, así como los ataques contra la población civil son meros actos propagandísticos que se “hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios”.

“Hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos. ¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos? ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias, a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos a determinados estados? No, porque estamos enfrentando también al mismo tiempo una campaña política de los adversarios, los conservadores están desesperados ya no saben qué hacer, pero la realidad es otra”, dijo en conferencia de prensa.

López Obrador señaló que precisamente esos conservadores son los que difunden la idea de que el país atraviesa una crisis grave de seguridad.

“Ellos quieren crear una percepción ‘el país se está incendiando’. Pues no. Ellos apuestan a que le vaya mal a México porque ya no tienen los privilegios de antes, ya no se permite robar, se tienen que ir más lejos a robar, ya México no es tierra de conquista, nadie se roba el dinero del pueblo, que es el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado.

Reiteró que esta política no corresponde con las conversaciones que ha sostenido con el Presidente Joe Biden, quien es “muy respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía, porque México no es colonia de ningún gobierno, de ningún país extranjero”.

El miércoles, el Departamento de Estado actualizó su recomendación de “alerta de viaje” en la que da a conocer los riesgos que a su criterio podría enfrentar un viajero en su visita a México, en el que catalogó como los más peligrosos a los estados de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, por los altos niveles activos de delincuencia.