‘Chocan’ en el Senado por ratificación de Ernestina Godoy

La visita de la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, detonó un “choque” entre víctimas, la oposición y senadores de Morena, por la ratificación en su cargo en la capital del país.

La titular de la FGJ CDMX acudió a las instalaciones de la Cámara alta para participar en el “Foro Logros y Retos en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México”, donde fue cobijada por los senadores morenista César Cravioto y José Narro Céspedes.

En el evento, Cravioto, quien forma parte de la Junta de Coordinación Política del Senado expresó que hay interés porque se cuide el proceso de ratificación de la fiscal capitalina, pero sin que se politice: “Que el Congreso de la Ciudad de México ratifique a Ernestina Godoy”, expresó.

Sin embargo, a la salida de Godoy, un grupo de víctimas de diferentes casos que, aseguraron, incluso se han manifestado en las inmediaciones de la FGJ CDMX, intentaron acercarse para cuestionarla sobre sus respectivos casos y denunciar presuntas anomalías.

Sin embargo, su equipo de seguridad impidió cualquier acercamiento, por lo que las propias víctimas ofrecieron una conferencia de prensa, acompañados por el senador Emilio Álvarez Icaza, donde denunciaron que han sido revictimizadas por la misma Fiscalía.

Ante esta situación, se sumaron legisladores del PAN, PRI y PRD, encabezados por la responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, para puntualizar que no se puede permitir la ratificación de una fiscal sin resultados.

“Que no se ratifique a una fiscal que tuvo que cambiar la Constitución, porque eso es algo que tenemos que decir, que este cambio de la Constitución obedece a ratificar a una persona y desafortunadamente los resultados son visibles, no hay justicia para las víctimas, por lo tanto, escuchamos sus puntos de vista. Vamos a hablar con Emilio para darles todo el respaldo y el apoyo para que no se ratifique”, aseveró.

