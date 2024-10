Choque por El Mayo: México insiste en saber cómo cayó; se debería celebrar: EU

En el diferendo entre México y Estados Unidos a raíz de la captura del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, remarcó que se sigue solicitando información a Estados Unidos en razón de que aún no se conocen datos del piloto del avión que trasladó al capo a Texas y cuya matrícula, acusó, fue clonada en el vecino país.

Sostuvo que México tiene las pruebas para acreditar el “secuestro” del narcotraficante Ismael Zambada García dentro de territorio mexicano por parte de EU, país que, subrayó, está obligado a entregar toda la información al respecto.

Alejandro Gertz Manero, Ricardo Trevilla, Raymundo Pedro Morales y Omar García Harfuch, ayer, en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

“El secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información, y se ha hecho pública; usted la conoce. Y en ese sentido, creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información”, dijo.

Al participar en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionó por qué Estados Unidos no detuvo al piloto de la avioneta clonada en la que el capo ingresó a su territorio ni realizó alguna otra operación vinculada con su captura, a la cual se refirió directamente como un delito cometido por el país del norte.

Recalcó que para solicitar la información faltante se solicitó la asistencia jurídica internacional, porque esto se lo permite la ley.

“Se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas; se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué?, porque ningún piloto, ningún avión, puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, ¿por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones?, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró.

“Que nos den todos esos datos, que son útiles, pero no son fundamentales; es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información, y se ha hecho pública. Y, en ese sentido, creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información”, dijo.

Subrayó que, al llegar en avión hasta la ciudad fronteriza, ésta tuvo que quedar registrada, así como sus tripulantes, pues así está reglamentado en la ley norteamericana.

“Nosotros ya hicimos la solicitud de asistencia jurídica internacional, es lo que la ley nos permite, es lo que existe en un entorno internacional de derecho público internacional; hemos hecho esa solicitud y nos han contestado algunas cosas”, comentó.

Ante esto, comentó que la Fiscalía General trabaja en el armado del expediente que “avanza con certeza” y con base en los delitos que ellos tienen probados.

Consultado sobre si en la investigación a cargo de la FGR, respecto a la violencia en Sinaloa, se indaga al gobernador Rubén Rocha Moya, dijo que no habrá imputaciones en tanto no se tengan pruebas.

En ese tenor, insistió en que mientras no se cuente con las certezas necesarias, no se harán afirmaciones de ningún tipo, incluso referente a si el mandatario es investigado.

“La Fiscalía tiene que ser muy concreta… Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes; cuando las tengamos, las vamos a hacer, como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide”, dijo.

Captura del capo debe celebrarse: embajador

Luego de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señalara que se sigue pidiendo información a Estados Unidos respecto al secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, debido a que no se sabe por qué no detuvo al piloto del avión cuya matrícula, asentó, fue clonada en ese país, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, respondió que “ni es nuestro piloto, ni es nuestro avión”, y agregó que estas capturas tendrían que estarse celebrando.

Salazar, aseguró que, pese a que la investigación por la captura de El Mayo Zambada sigue, se debe reconocer que fue una detención que beneficia a ambos países, luego de los constantes reclamos del Gobierno mexicano por conocer la verdad sobre los sucesos.

En conferencia en las nuevas instalaciones de la embajada estadounidense en la colonia Irrigación de la Ciudad de México, sostuvo que el gobierno de su país no realizó operativo alguno en suelo mexicano y tomó distancia del vuelo que llevó al capo a territorio de Texas en julio pasado.

“Lo que dijo el secretario (de Estado, Antony) Blinken fue que no se llevó a cabo ningún operativo de la policía en México, no era nuestro avión ni nuestra gente; el piloto no era empleado, ni ciudadano estadounidense. Las investigaciones tienen que seguir”, dijo.

Señaló que lo ocurrido el pasado 25 de julio durante el secuestro de Ismael Zambada por parte del también narcotraficante Joaquín Guzmán López se debe explicar entre ambas naciones, hasta que haya una conclusión final. Asimismo, consideró que la entrega de Zambada por parte del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán a las autoridades estadounidenses se debe a la presión que se ha ejercido en el combate a los cárteles por parte de ambos países. Además, comentó que, durante las investigaciones, invitaron a las autoridades judiciales de México para acudir a El Paso, Texas, para que continuaran la investigación.

“Los invitamos a ir a inspeccionar el avión. Yo voy a El Paso, veo la evidencia y me contaron lo que pasó; entonces, el 16 de agosto le escribe el fiscal Garland a Gertz y le dice: ‘Los hechos fueron el resultado del conflicto entre dos líderes criminales’. La presión que se ha generado a los cárteles en los últimos años demuestra los éxitos que podemos lograr en la guerra contra estos cárteles. Estados Unidos está comprometido en la lucha”, agregó.

Ken Salazar lamentó la violencia y la muerte de cada una de las personas que se ha generado por la pugna entre los criminales y la violencia que hay en México, como el homicidio del padre Marcelo Pérez.

Por ello, aseguró que la responsabilidad de la seguridad es de los gobiernos en conjunto, pero mencionó que “decir que no hay problema y si hay problema no está bien”.

“La realidad es que la seguridad nos pertenece a ambos gobiernos y ambas sociedades, al sector privado, a inversionistas de México y Estados Unidos; ellos son los que levantan esto. Es importante para nosotros en este momento reconocer a Claudia Sheinbaum y su equipo de seguridad, lo que están haciendo en estas cosas”, dijo.

Reconoció que Claudia Sheinbaum hizo un buen trabajo en seguridad como Jefa de Gobierno y por ello se encuentran comprometidos a seguir por ese camino, con reuniones que han tenido con su gabinete en diversas ocasiones.

“Estas comunicaciones son parte del trabajo con México; entonces, lo que pasó en Sinaloa debería celebrarse para México y Estados Unidos; es una victoria grande de los esfuerzos entre ambos países”, añadió.

Señaló que, junto a México, están atendiendo las causas que generan la inseguridad, capacitando policías de investigación y coordinando una mejor relación.