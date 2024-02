Choque con NYT escala a filtración de números

La decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer público el teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times, por la publicación de un reportaje sobre supuestos nexos del narcotráfico con afínes al mandatario, escaló a una filtración de números telefónicos de varios actores políticos y de sus familiares, quienes denunciaron que han recibido todo tipo de mensajes.

Además de los señalamientos del rotativo estadounidense, el tema siguió creciendo el fin de semana cuando se filtró el teléfono del hijo del propio mandatario federal, José Ramón López Beltrán, quien el sábado denunció: “En las últimas horas he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no sólo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”.

La abanderada presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, también hizo una denuncia pública en la que responsabilizó a sus opositores de filtrar su número telefónico: “Es obvio lo que quieren hacer; de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos”.

La secretaria general de Morena, la senadora Citlalli Hernández, de igual manera acusó que desde la derecha “filtraron los números de varias personas visibles de la 4T. En un ataque orquestado, financiado y lleno profundamente de elementos fascistas, nos mandan mensajes de texto, WhatsApp, mensajes en Telegram y nos llaman sin parar”.

Pero estas acciones no sólo fueron dirigidas contra personas vinculadas con la 4T. En el caso de la oposición, la abanderada presidencial Xóchitl Gálvez reveló que también ha recibido diversos mensajes a partir del “mal ejemplo” que dio el Presidente y decidió ella misma hacer público su número, pese a los comentarios negativos que le han llegado.

La crispación por este tema también se manifestó en una protesta de simpatizantes de López Obrador contra el NYT afuera del propio rotativo, en EU.

Ante esta ola de filtraciones, legisladores y especialistas puntualizaron que no se puede violar la ley para transgredir el derecho a mantener reservada su información personal.

El constitucionalista Francisco Burgoa afirmó que no existe lugar a dudas de que el titular del Ejecutivo incurrió en una falta y la ruta correcta es la emprendida por el Inai, que anunció una investigación de oficio. Sin embargo, consideró que también es importante que se proceda con las denuncias correspondientes.

Para el senador del PAN, Alfredo Botello, esto ya es un acumulado de filtraciones: “Todos los datos personales salen de la Presidencia, ahora fue lo del NYT y dicen que es guerra sucia de la oposición; antes fueron los datos de la fuente de Presidencia y también fue guerra sucia, pero ellos son los que sueltan los datos; el mismo Presidente hizo público el número de la periodista y sostuvo que estaba bien. ¿Cuál guerra sucia? Es su guerra sucia, pero en contra de los periodistas”, señaló.