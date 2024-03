Cibercriminales se ensañan con adultos mayores ante impericia digital

En la gama de delitos en los que tiene control la delincuencia, hay uno al que no se le ha puesto la debida atención y del que los adultos mayores están más expuestos: el fraude a través de las nuevas tecnologías.

De acuerdo con la Comisión para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tres de cada 10 personas mayores son víctimas de los delitos cibernéticos y, particularmente, del ciberfraude.

“El uso de tecnologías no es tan idílico para todos; hay algunas generaciones más desfavorecidas y la tercera edad, sin duda, es blanco de la delincuencia”, comentó a La Razón Jorge Aguilar Cisneros, profesor de decanato de ingenierías de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Aseguró que la tendencia en el número de adultos mayores de 60 años en el país es ascendente y, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el último corte del 2023 se registró una población de 10 millones 939 mil 569 personas.

“Si de ellos tres de cada 10 están siendo estafados, esto no es un problema menor y debe existir asesoramiento y acompañamiento para ellos”, dijo.

El uso de tecnologías no es tan idílico para todos; hay algunas generaciones más desfavorecidas y la tercera edad, sin duda, es blanco de la delincuencia

Jorge Aguilar Cisneros, Profesor de la UPAEP

Una de las víctimas de este patrón delictivo es don Efraín Huerta, de 68 años, quien comentó que en mayo del 2020 comenzó una batalla que terminó en el terreno legal.

“Era 8 de mayo, me acuerdo bien porque no podías salir de casa y yo hice unas compras por Internet, pero yo en la máquina puse que no sabía, agarré la computadora de la casa y me empezaron a escribir por un chat y me dijeron que se ofrecían a asesorarme por teléfono y yo dije que sí, que eran muy amables. Como unas cinco horas después, me enteré que ya no tenía nada en mi cuenta de ahorros. Yo tenía juntado en una tarjeta de banco cerca de 80 mil pesos”, dijo.

Posteriormente, al realizar un reporte al banco con ayuda de su hija, pudo constatar que su cuenta estaba vacía y que él mismo había supuestamente autorizado a una persona retirar el dinero en ventanilla, con el argumento de los extorsionadores de que el señor se encontraba convaleciente en un hospital.

Gráfico

“Eso era mentira, yo estaba en mi casa, pero ellos presentaron todo, en ventanilla, y el banco les entregó mi dinero a esos supuestos hijos. Afortunadamente, dimos con quienes me robaron, pero es tiempo, dinero y te queda el miedo, ya no confías. En mi caso, yo mismo di todos mis datos, pero usurparon mi identidad y, a partir de eso, yo comencé a enfermarme; hasta tomar una llamada me daba miedo”, confesó.

Al respecto, el catedrático de la UPAEP señaló que las personas mayores son mucho más propensas a ser víctimas de cibercrimen, pues muchas de ellas no tuvieron una formación digital y sienten temor hacia la tecnología.

Para Ana María Benítez, socióloga de la Univesidad Autónoma Metropolitana (UAM), la necesidad de interacción y abandono que sufren los adultos mayores hacen que sean víctima de grupos de malhechores.

“Para las personas adultas mayores, el uso del teléfono móvil e Internet juegan un rol importante para la calidad de su envejecimiento, ya que les permite interactuar y comunicarse con otros entornos, acceder a información, aumentar su nivel de autoestima, y ayudar a la superación del miedo a la soledad y al aislamiento de sus familiares”, dijo.

En mi caso, yo mismo di todos mis datos, pero usurparon mi identidad y, a partir de eso, yo comencé a enfermarme; hasta tomar una llamada me daba miedo

Efraín Huerta, Víctima de ciberdelitos

Recordó que la Asociación de Internet MX (AIMX) ha alertado de que en México hay una baja cultura para la prevención de delitos en el plano digital, ya que mientras el 90.6 por ciento de los usuarios adultos mayores menciona que le preocupa la ciberseguridad, sólo el 30 por ciento considera que sus dispositivos están suficientemente protegidos.

Julio Alfonso Santaella Castell, quien se desempeñó como presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, destacó que “en los últimos años se ha incrementado la cantidad de usuarios de Internet, teléfono móvil y otras tecnologías de la comunicación en personas que tienen 60 años o más, debido a que ha aumentado la diversidad de productos y servicios que se han innovado, como las modalidades de pagos digitales con la finalidad de evitar las largas filas en sucursales bancarias.

Expuso que, según el “18º estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2022”, el 10.5 por ciento de las personas usuarias de Internet tiene 55 años o más, cifra que ha ido creciendo en los últimos años.

Detalló que entre los fraudes más comunes practicados en adultos mayores destacan los relacionados con la compra de artículos (55 por ciento), solicitudes de asistencia médica (37 por ciento), contratación de un viaje o solicitudes de documentos o aclaraciones a determinadas instituciones (8 por ciento).

Al referirse a este flagelo, Luis Mendoza Acevedo, diputado federal del PAN, dijo que “es necesario que la Condusef y la Policía Cibernética realicen campañas informativas, de prevención y atención dirigidas a personas adultas mayores”.

Apuntó que, de acuerdo con el reporte “Hilos de plata, redes de apoyo. Adult@s mayores, necesidades y atención 2022-2023”, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, esta organización apoyó a 28 mil 782 personas mayores de 60 años de todo el país y, de ellos, el 49.4 por ciento necesita apoyo para realizar trámites y servicios, y 27.8 por ciento enfrenta riesgos de extorsión o fraude.

Explicó que las principales modalidades extorsivas contra las personas adultas mayores están relacionadas con “montadeudas”, principalmente por cobranza ilegítima, con 18.8 por ciento; llamadas de supuestos integrantes de organizaciones delictivas, 13.5 por ciento; amenazas, 9.6 por ciento, y presunto secuestro virtual de un familiar, 7.2 por ciento.