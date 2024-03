CIRT reprueba que se le involucre en lo electoral

Al rechazar los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador de intento de censura a la transmisión de La Hora Nacional, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) señaló que no permitirá que sea involucrada en una dinámica político-electoral, ya que es imparcial y no apoya a candidato o partido político alguno.

El presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, afirmó a La Razón que la cámara tampoco se arriesgará a que los concesionarios sean sancionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o Trife), cuando no es responsabilidad de los contenidos de La Hora Nacional.

“Nosotros no estamos tomando una actitud de censura ni mucho menos política. Nosotros estamos por la defensa de los derechos de los radiodifusores de este país y, por supuesto, estamos obligados a cumplir con la legislación, todos.

“Nosotros, por supuesto, preocupados por una posible sanción del INE, pues tenemos que tomar este tipo de acciones y ahora esperaremos a ver qué resuelve el INE y el Trife”, añadió.

Se le preguntó si en la CIRT no se van a arriesgar a una sanción, a lo que respondió: “No, imagínate las sanciones del INE, pues claro que no, sobre todo porque no es nuestra responsabilidad el contenido de La Hora Nacional, nosotros no lo producimos, nosotros lo transmitimos a instancias de la Secretaría de Gobernación”.

“Entonces, obviamente por qué vamos a ser responsables y por qué nos vamos a arriesgar a una sanción, cuando nosotros no tenemos vela en el entierro; simplemente somos un conducto”, manifestó el dirigente de los más de mil 200 concesionarios de radio y televisión del país.

Nosotros no estamos tomando una actitud de censura ni mucho menos política. Nosotros estamos por la defensa de los derechos de los radiodifusores de este país y, por supuesto, estamos obligados a cumplir con la legislación

José Antonio García Herrera, Presidente de la CIRT

García Herrera destacó que, como presidente de la CIRT, lo único que pide es que lo que se va a transmitir a través de las radiodifusoras asociadas, como La Hora Nacional, es que cumpla con la legislación.

“Nosotros como cámara no estamos ni a favor ni en contra de un partido, ni a favor de ninguna candidata, lo único que nosotros pretendemos es seguir, continuar, privilegiar con nuestra libertad de expresión y cumplir con la norma”, afirmó.

Recordó que la cámara de la radio y la televisión se ha caracterizado durante toda la vida por contar con medios plurales, donde cada concesionario tiene su propia línea editorial y así se ejerce con libertad plena.

Comentó a este diario que hubo preocupación de la CIRT por la denuncia presentada por los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), pues no sólo va en contra de la Segob, sino de los concesionarios de la radio del país. Por ello, abundó, fue que se tomó la decisión inicial de proponer que se suspendiera la transmisión del programa dominical.

Informó que se estableció un diálogo con Gobernación y con la propia titular Luisa María Alcalde Luján, quien les garantizó que el programa de La Hora Nacional del domingo pasado cumpliría con la norma electoral.

“Vamos a seguir manteniendo todo el tiempo pláticas con Gobernación; por eso, el que nos hayan garantizado que los programas cumplirían con la norma nos da también a nosotros tranquilidad”, expresó.

Reveló que se acordó con la Segob que va a poner a disposición en la plataforma los programas que vienen en las próximas semanas, a partir del viernes, “para que podamos verificarlos, y por supuesto, que si en el ínter el INE y el Trife emiten su resolución respecto al destino de La Hora Nacional, pues la acataremos”.

José Antonio García informó que la mayoría de las más de mil 200 estaciones de radio a nivel nacional transmitieron el programa con 87 años de historia, y para quienes decidieron no arriesgarse con la difusión, como W Radio, La Ke Buena y Los 40 Principales, están en todo su derecho.

“Les doy también la razón y tampoco pueden ser sancionadas, y por supuesto las defenderemos, porque, como lo dejó ver la propia Secretaría de Gobernación, la transmisión de La Hora Nacional es voluntaria. Entonces, los que no la transmitieron pues tendrán que respetar su decisión y punto”, aseveró.

La sugerencia de la CIRT derivó de una denuncia que presentaron integrantes del PAN ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en la que acusaron que se ha dado preferencia a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en La Hora Nacional.