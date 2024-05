Ciudadanía puede usar el color que quiera, señala el consejero Martín Faz Mora

El consejero electoral Martín Faz Mora aseguró que el llamado que hizo la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei es muy personal, debido a que la ciudadanía puede hacer uso del color que quieran, y no se debe asociar al órgano electoral con ningún partido político.

“La ciudadanía puede hacer uso del color que quieran yo preferiría que no haya una identificación, pero tampoco es motivo para decirle a la ciudadanía en un sentido u otro, creo que es un llamado personal de la presidenta válido, pero sigue siendo personal”, indicó.

Lo anterior luego de que Taddei pidió ayer a los asistentes a la concentración en apoyo a Xóchitl Gálvez, que eviten usar el color rosa, debido a que son colores institucionales del INE.

Sin embargo, el consejero Faz detalló que no pueden dar una instrucción en el sentido de usar o no usar un color, pues el instituto tiene un manual de identidad en donde hay, incluso, una paleta de colores; “desde luego hay una identidad con el color rosa, pero es un manual de identidad interna, que en todo caso se verá la conveniencia de modificarlo o no”, explicó.

Señaló que en su particular punto de vista, no le gusta que se asocie el color de identidad del instituto con una candidatura en lo particular, “pero es mi gusto muy personal, pero de ahí a suponer que se puede prohibir que se haga uso de un color del cual no tenemos ninguna exclusividad”, pues dijo que de lo que si tienen esa exclusividad ante el IMPI es del logo del instituto.

