Ciudadanía ve triunfo de Máynez en el debate

Tras el debate protagonizado el domingo pasado entre los tres candidatos a la Presidencia de la República, un sondeo de opinión levantado por La Razón establece que los ciudadanos vieron como ganador al emecista Jorge Álvarez Máynez, ya que fue quien hizo mayores propuestas en favor de la educación y el feminismo.

De las personas consultadas en diversas ciudades del país, la mayoría reconoció que escuchó por partes el debate entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez, a través de la televisión, la radio y las redes sociales; sin embargo, les pareció aburrido y acartonado.

Una parte considerable de los ciudadanos lamentó que, en lugar de hacer propuestas y aprovechar el tiempo, se dedicaran a lanzar acusaciones entre las abanderadas de las coaliciones Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México, e incluso plantearon a ambas políticas que “le bajen a su estrés”.

Aidé Núñez, estudiante de la carrera de Derecho, dijo que en Tabasco mucha gente es obradorista y por tanto están con la candidata oficialista; sin embargo, “yo no, a mí no me gustaron las propuestas de ninguno, pero al que veo con menos pleito es a Máynez; es el único que de alguna manera hizo más propuesta. Creo que puedo votar por él”.

Aída “N”, ginecóloga de profesión, no vio como ganador a ninguno de los contrincantes e incluso se dijo decepcionada de que las candidatas no utilizaran el espacio para “poner en alto” la oportunidad de que una mujer pueda llegar a la Presidencia. “Cayeron en lo que ha sido cada debate, en atacarse y no en marcar una agenda para mujeres; Máynez fue quien mencionó al movimiento feminista”.

En Mérida, Yucatán, Genoveva Moreno dijo que para ella el ganador del debate fue el candidato “fosfo fosfo”, Jorge Álvarez, ya que fue más concreto y claro en sus propuestas para atender el tema de salud y educación. Además, indicó que lo vio más sincero y no como Sheinbaum y Gálvez, que se la pasaron “desgreñándose”.

En la zona metropolitana de Guadalajara vive Sofía Martínez, joven de 22 años que estudia diseño gráfico y decidió seguir el debate por Facebook. “Fue un poco aburrido, pero me gustó que el candidato, el hombre, fue el que hizo más propuestas”. Cuestionó que “las preguntas eran muy largas y no sé, raras (…) Sabes que también creo que a las candidatas le deben bajar su estrés, un leve”, sentenció.

Para Jorge Alberto Rivera, profesor universitario, su apoyo al movimiento de la 4T no cambió tras el debate, pues asegura que su preferencia es hacia el proyecto y no depende de una “confrontación mediática propia de los debates, cuyo formato erróneo permite más las acusaciones y no propuestas de gobierno”. En su opinión, ganó Claudia Sheinbaum, aunque consideró que Máynez supo aprovechar el espacio.

Los encuestados coincidieron en que los próximos debates puedan ser más ágiles, menos cuadrados y las preguntas sean más claras, donde se establezcan planes concretos sobre las acciones de gobierno en el sexenio que entra y no solamente “prometan y prometan”.

De las mujeres y hombres consultados, sólo tres tienen definido su voto y el resto señaló que aún deberá pensarlo, de acuerdo con los resultados de los próximos debates.