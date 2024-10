CJF rompió Estado de derecho, acusa Jufed

Tras expresar su “enérgico rechazo” a la determinación del Consejo de la Judicatura Federal de entregar el listado de jueces y magistrados para la elección extraordinaria 2025, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) acusó al CJF de romper el Estado de derecho y violar la división de poderes, al desacatar las determinaciones judiciales emitidas por el propio Poder Judicial. Además, los juzgadores y demás trabajadores del Poder Judicial también señalaron al consejero Javier Molina, sin aludirlo por su nombre, de haberse “quitado la máscara”.

“El incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma constituye una clara ruptura del Estado de derecho y una violación directa a la división de poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México”, aseguró la Jufed, en un comunicado.

Asimismo, estableció que “el respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”, luego de que el CJF decidió entregar el listado de jueces y magistrados para llevar a cabo la elección del 2025, pese a existir determinaciones judiciales en contra.

También señaló que no se ha establecido un diálogo con los juzgadores directamente involucrados y, por lo tanto, “vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige al país”.

“La implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de derecho y la legitimidad democrática del Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al generar una crisis constitucional”, señaló la asociación.

Al hacer eco del pronunciamiento de jueces y magistrados, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, dijo que la condena de la Jufed es congruente ante la entrega del listado de magistrados y ministros por parte de la Judicatura.

“Es congruente con lo que se le pidió al Consejo de la Judicatura: el respeto a las suspensiones. Porque aun cuando el CJF es nuestro patrón, debe apoyar a sus juzgadores, para eso se formó; el Consejo formó a los juzgadores, el Consejo autorizó los nombramientos de esos juzgadores. Hoy es incongruente que hayan fallado en el sentido que lo hicieron”, dijo.

Explicó que el judicial “es un poder único y autónomo hasta este momento. En esa medida debieron actuar de manera congruente, respetar esas suspensiones, pues las otorgaron juzgadores federales. Es una incongruencia que hayan votado de esa manera”, insistió.

Expuso que en el Consejo de la Judicatura hay tres consejeros afines a la Cuarta Transformación, “pero nunca nos esperamos que un consejero de carrera judicial actuara de la manera en como lo hizo”.

“Sabemos también perfectamente que la votación en el Consejo está dividida y que hoy hay un consejero de carrera judicial que se quitó la máscara y que no nos está apoyando; y que hoy ya sabemos quién es, ya sabemos de qué lado está y de qué lado de la historia va a aparecer”, dijo, al hacer referencia a Sergio Javier Molina Martínez.

“Por una persona se va para abajo todo el respeto que debe haber por uno de los poderes de la unión que hoy transgrede por el Ejecutivo y Legislativo”, señaló Patricia Aguayo.

Dijo que el mensaje que da el Consejo de la Judicatura, tras su decisión “es que, si nosotros no respetamos las decisiones de los jueces y magistrados en las suspensiones, ya nadie las va a respetar. Ya lo dijo la Presidenta (Claudia) Sheinbaum, que aunque no es abogada, lo dijo: que los amparos no van a operar y no van a prosperar en contra de la reforma”.

Los trabajadores del Poder Judicial, comentó Aguayo Bernal, reconocen que las decisiones están “mandando mensajes fuertes y claros por parte de legisladores también en el sentido de que no se acaten esas suspensiones, y no lo esperábamos de parte del Consejo. Esperemos que no ocurra con el resto de las suspensiones, porque hay más. Porque estarían mandando otro mensaje adverso, inclusive para el resto de las autoridades”.

Desacato vino de juzgadores: Lenia Batres

La ministra de la Corte Lenia Batres señaló que el principal desacato inicial a la Constitución vino de juzgadores, dijo que se otorgaron 56 suspensiones a la reforma judicial por jueces “que se están declarando más de la mitad impedidos”, dijo que son 25 jueces en una situación de impedimento para resolver los temas, “entonces hay ahí una extralimitación de jueces que no quieren acatar el artículo 61”.

Al visitar la Cámara de Diputados señaló que desconocía los términos en los que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió entregar la información solicitada por el Senado de la República para la convocatoria de elección de jueces en junio de 2025 y las manifestaciones que han hecho en contra los juzgadores.

“Yo no la he confirmado (la información) estuvo circulando todavía de manera informal el acuerdo, yo creo que debemos ser optimistas en que puede haber soluciones que desatoren el diálogo en el país yo preferiría que fuera con el menor costo posible, sobre todo económico, pero en este sentido siempre vamos a celebrar cualquier indicio de solución de problemas”, señaló.

Batres aseguró que va a revisar los términos del acuerdo “pero si es respecto a los puntos de exigencia, eran cerca de 20 puntos que estaban resolviendo las demandas de los trabajadores, no conozco los términos de este acuerdo, pero debemos ser muy conscientes que los jueces de amparo no tienen facultades expresas respecto a cualquier tipo de revisión de reformas constitucionales, es el único de los cuatro procedimientos constitucionales que resuelve el Poder Judicial de la Federación”.

La ministra Batres reiteró que el desacato inicial de la Constitución y de la Ley de Amparo así como “el atrevimiento vino de los juzgadores”.

Con información de Claudia Arellano