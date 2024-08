Inversionistas de Canadá, preocupados por reforma judicial en México; piden estabilidad

Graeme C. Clark, quien es embajador de Canadá en México, señaló que inversionistas de nacionalidad canadiense, le han manifestado sus preocupaciones por la reforma al Poder Judicial, iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, precisó a EFE "he escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación".

Los anterior se dio previo a la inauguración del foro de negocios de México-Canadá "CanCham Day 2024" y enfatizó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial podría perjudicar el vínculo de confianza entre el gobierno de México y los inversionistas.

#INFÓRMATE | El embajador de Canadá, Graeme C. Clark @GClark_CA, expresó inquietudes sobre la reforma judicial, señaló que podría debilitar la confianza de los inversionistas en México. El diplomático canadiense advirtió que la reforma podría impactar negativamente la relación de… pic.twitter.com/a3RCkWASzr — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 22, 2024

El diplomático recalcó que "una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, yo voy a, no sé, construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana (...) Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito".

También, destacó que la Embajada sigue con mucho interés el tema de la reforma judicial.

Anteriormente, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, señaló que la reforma al Poder Judicial podría poner en riesgo la democracia, así como la relación entre los dos países.

En un comunicado que compartió a través de sus redes sociales, destacó que basándose en su experiencia en el Estado de Derecho, piensa que la elección de manera directa de jueces es un riesgo para la democracia en México.

"Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido", detalló.

Les comparto mi declaración sobre la propuesta de reforma judicial en México pic.twitter.com/RuyPGgibmB — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 22, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT