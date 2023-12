Claudia acota: Sumarse no significa un puesto

El hecho de haber renunciado al PRI y sumarse a su proyecto rumbo a la Presidencia de la República no significa que obtendrán un cargo, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, sobre un grupo de políticos quienes crearon la Alianza Progresista para apoyar su postulación.

Entrevistada durante su visita a San Luis Potosí, recalcó que personajes como Eruviel Ávila, Alejandro Murat y Adrián Rubalcava fueron los que tomaron la decisión de salirse del tricolor por ya no sentirse representados con dicho partido.

Aseveró que agradece que se hayan sumado para apoyarla, pero evaluar si vendrá una coordinación con ellos será para después, lo cual encomendó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

“Pero no es un asunto de que llegan a ocupar un espacio, sino de que renuncian allá y voltean acá a decir: ‘Pues la alternativa está en en la alianza o en la coalición Morena, PT y Verde’. No es que me pidieron permiso, sino que ellos lo dicen así y pues ya veremos el acercamiento.

“Ya hay otras personas que se han acercado y, repito para todos nuestros militantes simpatizantes, etcétera, eso no quiere decir que tienen un espacio, un puesto, sino que sencillamente se unen a un gran movimiento de transformación”, declaró.

Además, mencionó que ellos han emitido críticas no sólo al tricolor, sino a la alianza opositora que hoy lleva por nombre Fuerza y Corazón por México, que abandera la hidalguense Xóchitl Gálvez.

“Ellos toman una decisión que es salirse del partido donde militaron durante muchos años. Muchísimos de ellos surgieron con el PRI, militaron siempre con el PRI; Eruviel Ávila ya había dicho que él se afiliaba al Partido Verde o que entraba a las filas del Partido Verde; Adrián Ruvalcaba ya había dicho que me apoyaba; Murat, también había dicho que me apoyaba.

“No es que vengan a solicitar un espacio en el Gobierno, sino que ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no están de acuerdo con lo que, en su momento, decidieron que representaba para ellos estar en ese partido político y eso es importante tomarlo en cuenta, porque es una crisis de un modelo de alianza del otro lado y, al mismo tiempo, de lo que pues el PRI representó durante muchos años en nuestro país”, declaró.

En otro punto, la exmandataria capitalina también se refirió a los conflictos que se viven en los árbitros electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a los cuales descartó que se avizore alguna crisis.

Sheinbaum Pardo consideró que en el caso del INE, donde no se han alcanzado los consensos para nombrar a los titulares de diversas áreas clave en el desarrollo de los comicios, lo que ve es que “hay una mayoría que no ha permitido los nombramientos” que propuso la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y que es una “herencia” de la anterior titularidad del órgano, Lorenzo Córdova Vianello.

“Tienen que resolverlo, pero así una crisis, que yo vea, no veo ninguna crisis… El Instituto Nacional Electoral se volvió el espacio de un grupo que, hoy lo vemos, está abiertamente militando en contra de nuestro movimiento, cuando supuestamente era el árbitro. Lo que hay que hacer es que que haya personas honestas en esos espacios y capaces”, declaró.