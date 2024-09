Claudia acusa que desdén fue agravio; España lamenta “crisis diplomática”

Al confirmar que no se invitó al rey de España a su toma de posesión, por no reconocer la vulneración a los pueblos originarios durante el periodo de la Conquista y no contestar a la solicitud del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador sobre el tema, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, denunció que dicha falta de respuesta de la corona española representa no sólo un agravio al mandatario, sino también al país.

“No hay una respuesta oficial al Presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al Presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues, evidentemente, no solamente es un agravio al Presidente, al hombre, sino al pueblo de México”, expuso durante su mensaje, ayer, en la inauguración del Museo del Muralismo.

El martes, España dio a conocer que no asistirá a la toma de protesta de la próxima mandataria mexicana, por haber excluido de la invitación al rey Felipe VI.

En respuesta, Sheinbaum Pardo comentó que hacia el futuro se continuará con lo que ha dejado el Presidente y que México ya tiene en “su corazón”, que es el orgullo por los pueblos indígenas.

“Por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el Presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario: nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos. ¡Nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, y nos sentimos orgullosos del Presidente Andrés Manuel López Obrador!.

“¡Que viva la Secretaría de Educación Pública! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el Presidente López Obrador! ¡Y que siempre viva México!”, manifestó.

Previamente, la exjefa de Gobierno de la capital difundió una carta enviada al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en la que aclaró que en julio pasado sí se invitó al país ibérico, con una extensiva dirigida únicamente al presidente Pedro Sánchez Castrejón, con quien dijo ya haber hablado sobre el asunto apenas hace un par de días.

Como antecedente de este diferendo diplomático, Sheinbaum Pardo recordó que en marzo del 2019 el Presidente López Obrador envió una misiva al rey Felipe VI, con motivo de los 200 años de la Independencia de México, para que ambos países encabezaran una ceremonia en la que España reconociera los agravios hechos a nuestro país y se acordara el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre las dos naciones.

“Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y, posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al Gobierno de México”, escribió Sheinbaum.

Aun así, la Presidenta electa subrayó que México y España comparten una sólida relación de amistad que se vería beneficiada con una “renovada perspectiva histórica”.

“Confío en que esta circunstancia que hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones, sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en nuestras soberanías y respeto mutuo, en beneficio de nuestras naciones y pueblos”, expresó.

Ejecutivo respalda no invitar al rey Felipe VI

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la mandataria electa Claudia Sheinbaum, de no invitar al rey Felipe VI de España a su toma de posesión el próximo 1 de octubre, porque nunca hubo una disculpa al Gobierno de México por las atrocidades cometidas durante la Conquista.

“Nunca ha habido ningún problema, nada más es ese acto de prepotencia, de falta de respeto y la Presidenta tiene toda la razón. Ojalá y ellos rectifiquen, ¿qué les cuesta ofrecer una disculpa?, ya lo han hecho en otros casos, ¿por qué con los pueblos originarios de México no?”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario federal destacó que en nuestro país se siguieron cometiendo atrocidades y hubo exterminio de pueblos originarios después de la Independencia, “hemos ofrecido disculpas con planes de justicia a los yaquis, a los mayas”.

Este miércoles, Claudia Sheinbaum difundió su postura ante la decisión del gobierno español de no enviar un representante a su toma de protesta como Presidenta de México, por la “inaceptable exclusión” del rey Felipe VI de España, lo cual, dijo, obedeció a que nunca se disculpó con los pueblos indígenas.

En ese sentido, López Obrador expresó que “si ya la Presidenta fijó postura sobre este asunto, repito, yo la apoyo, la respaldo y yo creo que millones de mexicanos”.

Aclaró que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español sino con la monarquía de ese país a la que se solicitó, de manera respetuosa, que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea aquí.

“No hubo respuesta, sino que filtraron la carta y sacaron toda una campaña en contra de nosotros, del Gobierno de México, y actuaron con mucha prepotencia, nunca contestaron una carta respetuosa y formal, mandaron a sus voceros, incluso a sus intelectuales orgánicos.

“Recuerdo que el señor (Mario) Vargas Llosa se lanzó muy fuerte y otros, en los programas de radio de España, en la TV española, insultándonos. Yo creo que ya debe cambiar esa postura prepotente y contar la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles, hacer a un lado el racismo”, puntualizó.

Más tarde, en la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, López Obrador dijo que el país será próximamente gobernado por una mujer “excepcional”, en referencia a la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, por lo cual se mostró contento por este suceso histórico y porque el 30 de septiembre concluirá su sexenio.

“Nosotros, sobre todo, hemos tenido mucha fortuna, mucha suerte. Estamos cerrando un ciclo y tenemos la dicha enorme, la suerte, la fortuna de que quien va a gobernar ya en unos días más este país es una mujer excepcional, extraordinaria”, enfatizó, tras declarar sentirse “feliz, feliz, feliz”.

Negó que estas palabras las exprese para “quedar bien” con la próxima Presidenta, pues él se retirará en cuanto concluya su gobierno.

“Ya no es halago, ni mucho menos retórica, demagogia, ni tampoco hacerle la barba, querer quedar bien porque yo ya me voy a Palenque, pero es decir lo que siento, estoy muy contento por eso y quiero compartir con ustedes estos momentos de felicidad”, finalizó.

Sánchez deplora que se abriera “crisis diplomática”

El presidente de España, Pedro Sánchez, denunció que es “absolutamente inaceptable e inexplicable” que el rey Felipe VI haya sido excluido de la toma de posesión de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, y dijo que es una “enorme frustración” que se diera una “crisis diplomática” con México por un interés político.

En declaraciones a la prensa en el marco de su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, reveló que sostuvo una conversación telefónica con Sheinbaum; sin embargo, rechazó dar detalles de la misma, por “discreción”.

“Sobre la crisis diplomática con México, yo, sobre las conversaciones que mantengo, en este caso con la Presidenta electa de México, no voy a hacer una declaración porque permanecen en el ámbito de la discreción, pero el Gobierno de España considera a México como un país hermano”, indicó.

Por ello, lamentó que no se invitara al representante de la monarquía a la investidura de Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre: “Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado, un jefe del Estado que, por cierto, ha participado en todas las tomas de posesión como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado de España.

“Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión, y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España, en señal de protesta”, sostuvo.

Comentó que siente frustración porque considera que ambos gobiernos de izquierda son progresistas: “Tengo que trasladarles también mi enorme frustración porque son gobiernos progresistas, el que ha habido hasta ahora en México con López Obrador al frente, ahora también con la Presidenta electa. Nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas”.

Dijo que muchas cosas unen a España con México, y “esa hoja común que deberíamos estar construyendo ambos gobiernos en términos políticos, pues se ven obstaculizadas por esta inexplicable e inaceptable exclusión de nuestro jefe del Estado a la toma de posesión de la Presidenta electa”.