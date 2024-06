Claudia y AMLO van por reformas en apoyos sociales, ISSSTE, judicial...

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador acordaron ayer empujar la reforma al Poder Judicial Federal (PJF), la cual será abierta al diálogo mediante una consulta pública que se realizará entre junio y agosto, para que al inicio del periodo de sesiones de la nueva legislatura pueda ser sometida a su aprobación en el Congreso.

Además, explicó que López Obrador aceptó también que sean sometidas a discusión en el Poder Legislativo otras cuatro reformas, entre ellas dos que prometió en campaña como establecer en la Constitución el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años; beca universal para niñas, niños y adolescentes de educación básica; a la Ley del ISSSTE y que no haya reelección.

“Que se haga una discusión muy amplia en todo el país. Que, por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que puede hacer la Comisión Permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de Derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial”, detalló.

La verdad, siempre lo he dicho, es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador. Y somos parte de este gran proyecto de transformación

Claudia Sheinbaum, Futura Presidenta de México

Añadió que “ya las formas, cómo sería, etcétera, pues ya estaríamos hablándolo con la secretaria de Gobernación, con Luisa María Alcalde, y evidentemente, pues también con los actuales miembros de la Comisión Permanente y abrirlo a universidades públicas, escuelas de Derecho, Facultades de Derecho, etcétera”.

Claudia Sheinbaum también informó que entre los acuerdos a los que llegaron en la reunión está el apoyo a los adultos mayores desde los 60 años y a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La virtual Presidenta electa (centro) en reunión con Kathryn McLay, presidenta y CEO de Walmart Internacional (izq.), ayer. Foto: Especial

“La otra muy importante que estuvimos platicando, en general los trabajadores del Estado, pero particularmente las maestras y los maestros, es la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007, es una demanda que han hecho las y los maestros de Educación Básica Pública y le planteé que pudiéramos hacer esta reforma”, indicó.

Asimismo, dio a conocer que López Obrador le reiteró la invitación para participar en las giras de trabajo que realiza por el país, para supervisar las obras y proyectos que recibirá al iniciar su administración.

En conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, donde tuvo “casa llena”, informó que la próxima semana anunciará a su gabinete, con lo que se dará inicio formal al proceso de transición.

Gráfico

Sheinbaum Pardo declinó adelantar si incluirá a algunos de los actuales secretarios del Gobierno de López Obrador en su próximo equipo, pero, aclaró que tiene la mejor de las opiniones de ellos, y sólo comentó que su gabinete será paritario.

A pregunta expresa, descartó que el cambio en el Gobierno vaya a provocar volatilidad en los mercados financieros, ya que “nos va a dejar buenas finanzas el Presidente; la economía está muy bien en el país”.

La virtual Presidenta electa de México agregó que hoy se reunirá con una comitiva del gobierno de Estados Unidos enviada por el presidente Joe Biden, en su casa de campaña.

Dejó en el aire si ella también se irá a vivir a Palacio Nacional como actualmente lo hace el Presidente López Obrador y refirió que en su momento tomará la decisión sobre el sitio de su residencia.

Somos amigos y junto a millones, desde abajo y entre todos, iniciamos la Cuarta Transformación en bien de nuestro amado pueblo

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Evadió responder sobre si también dará conferencias mañaneras como las realiza el tabasqueño, con quien, reiteró, tuvo un encuentro emotivo, histórico y de mucho provecho porque abordaron diversos temas del país, así como el resultado de la elección, lo que significa el avance del movimiento de la 4T y los triunfos en las gubernaturas, la jefatura de Gobierno de la CDMX, así como diputados y senadores.

Sheinbaum dijo que comió con AMLO una sopa de jitomate y pescado, al tiempo que le agradeció haberla recibido (en las puertas) en la sede del Poder Ejecutivo. Reiteró que “es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador”.

Andrés Manuel López Obrador recibió con los brazos abiertos a la que según él “es lo mejor que le ha pasado a México”. Un abrazo marcó la bienvenida además de un beso en la mejilla de la que ostenta el “bastón de mando” de la Cuarta Transformación. Ingresaron a Palacio, entre vítores y aplausos, abrazándose.

López Obrador, por la mañana, rechazó que vaya a estar detrás de la próxima Presidenta del país, pues aseguró que tiene principios e ideales y no es un “vulgar ambicioso”. Por ello, calificó como una falta de respeto que Claudia es una copia de él.

Aseguró que no sería capaz de traicionar su palabra y no retirarse de la vida pública; “sólo que fuese un ambicioso vulgar, politiquero, estaría pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral, mesías como me llamó (Enrique) Krauze, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada, ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos”, anticipó.

Después de la reunión, AMLO escribió en redes que “fue muy interesante y emotivo conversar con la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Somos amigos y junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciamos la Cuarta Transformación en bien de nuestro amado pueblo”.