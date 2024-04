Claudia se declara muy satisfecha tras debate

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se dijo satisfecha por su participación en el segundo debate entre candidatos.

“Muy satisfecha del desempeño que tuve, creo que en el primero vimos los resultados del Gobierno federal, de la ciudad en los cuatro temas, hablamos de propuestas y también mostramos con pruebas de lo que acusamos a la candidata del PRIAN… Creo que no caí en la provocación a la que me querían llevar, entonces me siento muy satisfecha y creo que ganamos el debate”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.

Tras manifestar su satisfacción por los resultados, anunció que la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el exsecretario de Seguridad de la capital, Omar García Harfuch, tendrán un lugar en su gabinete de llegar al cargo, aunque pidió no “comer ansias” por conocer los detalles.

Por la tarde, el Consejo Nacional Agropecuario ofreció su apoyo para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, a la candidata, a quien expusieron diversos retos que aún enfrenta el campo mexicano, no sólo al interior, sino también para “competir” con otros países.

“Tenemos mucha chamba como país en el 25, cuando inicien los trabajos para la revisión del T Mec en el 26 y usted tiene que saber de primera mano que cuenta con nosotros para hacer equipo en todo ese importante proceso para el país”, exclamó el Consejo.

La abanderada sostuvo un encuentro con líderes del sector agropecuario ante quienes presentó su eje de gobierno República Rural, Justa y Soberana, con el que planteó diversas propuestas para alcanzar la soberanía alimentaria, pero procurando el bienestar de quienes trabajan en el sector.

Muy satisfecha del desempeño que tuve (…) Creo que no caí en la provocación a la que me querían llevar, entonces me siento muy satisfecha y creo que ganamos el debate

Claudia Sheinbaum

Candidata presidencial de Morena, PT y PVEM

Sobre el tratado comercial, dijo que ya se trabaja en él porque “es una fortaleza del país donde México es el principal socio comercial de Estados Unidos”.

“Nuestro país es diverso y nuestro campo es diverso y no puede hacerse una sola política para todo el campo, porque hay campesinos de autoconsumo, hay pobreza rural, pobreza extrema rural y al mismo tiempo hay productores de exportación y tenemos que generar las condiciones para la Prosperidad Compartida, para que el agricultor de autoconsumo tenga todas las condiciones para alimentar a su familia y producir más; para que no haya pobreza extrema rural y al mismo tiempo podamos seguir exportando”, dijo.

Allí, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo, expuso que el campo mexicano se ha transformado durante los últimos 30 años por el “mundo cambiante” que ha llevado a considerar la seguridad alimentaria un tema de seguridad nacional, porque no sólo se han dado fenómenos geopolíticos, como las guerras, sino también de salud, como la pandemia, el cambio climático.

Afirmó que el campo ahora enfrenta “vientos en contra” por la sequía, aumento de costo luego de la pandemia, las guerras, las caídas de precios y el ingreso de productores en el país.

“Estoy enfrentando una campaña muy calumniosa”



Tras denunciar una campaña muy vulgar y calumniosa, Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho con el debate entre los candidatos presidenciales, ya que “estuvo muy bueno, muy bueno”; no hubo groserías aunque “algunas cosas menores”, pero “estamos bien y de buenas” y si siguen así las cosas, va a ganar México.

“Estamos bien, de buenas, no hubieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien. Vamos muy bien y ya falta nada más un debate, estamos a un mes de las elecciones más importantes (...) y todo está en santa paz. Eso es lo más importante”, afirmó.

El Presidente destacó en conferencia de prensa matutina, que si hay diferencias que se expresen en los debates, “incluso que se excedan las denuncias porque hay exageraciones y muchas calumnias en este tiempo”.

Celebró que sus adversarios “se han portado bien”, ya que no hay violencia a pesar de algunos insultos, pero eso no afecta, e incluso, agregó, ayuda para que salgan las verdades soterradas, que la gente vaya definiéndose, porque la doctrina de la derecha es la hipocresía.

“Es golpear y también hay que entenderlos, están muy desesperados; imagínense cuántos años con el privilegio de mandar; ellos eran los dueños de México, o se sentían los dueños, el pueblo no existía. Ahora me da un gusto que hablan de que van a ayudar a la gente pobre, que están de acuerdo que por el bien de todos, primero los pobres. Ya no hablan de populismo o paternalismo, hablan de que van a continuar los programas de bienestar”, señaló.

López Obrador insistió en que “estoy enfrentando una campaña muy vulgar y desde luego calumniosa” con señalamientos que carecen de pruebas como “AMLONarcoPresidente” o “NarcoPresidenteAMLO”, los cuales, dijo, fueron orquestados por las agencias estadounidenses como la DEA y la CIA, que utilizaron al periodista Tim Golden.