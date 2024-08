Claudia, Presidenta electa: hasta la vida por la patria

“Presidenta electa” se leyó ayer por primera vez en la historia de México en las palabras estampadas sobre la constancia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entregó a Claudia Sheinbaum Pardo, para acreditar su triunfo y ser declarada oficialmente como la primera mujer en llegar al máximo cargo del país por el cual, aseguró, pondrá hasta la vida.

Bajo el compromiso de que gobernará para todas y todos, incluso quienes no votaron por ella, y que a partir de ahora ya representa a toda la población, hizo un llamado a la unidad de los mexicanos y decidió anunciar su distancia del partido Morena, no sin antes sugerirle que actualice el proceso para renovar su dirigencia, sus documentos y trace una ruta clara hacia la separación del partido y la labor del Gobierno en el proceso de transformación que su proyecto ofrece.

A pesar de esto, la exjefa de Gobierno de la capital del país aseguró que no se deslindará ni criticará al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nuestros adversarios se molestan cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador; piensan que me afectan, cuando repiten sus insultos cargados de misoginia. Lo que quisieran es que hubiera un deslinde, que marcara diferencia, que lo criticara. No lo voy a hacer. ¡Nunca!”, exclamó Sheinbaum Pardo.

Alrededor del mediodía de ayer se celebró la sesión del tribunal para la entrega de constancia, con la presencia no sólo de representantes de los tres Poderes de la Unión, cuya independencia aseguró que respetará, sino también la familia de la Presidenta electa y miembros de su próximo gabinete.

Entre los compromisos, destacó uno con las mujeres: velar por todas, pero principalmente con las más vulnerables y cuidar, “como lo hacemos las mujeres, responsablemente, el porvenir de nuestra patria”.

“Gobernaré para todos y para todas y tengan la certeza que nos sentimos y nos sentiremos cada día más orgullosos de nuestro origen y también de nuestro porvenir. Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo”, expresó la ya declarada Presidenta electa de México.

En su discurso, dirigió un mensaje a las autoridades electorales, que en los próximos días definirán la conformación del Congreso de la Unión, para referir que habrán de apegarse a la Constitución y resolver como lo han hecho antes.

“No debemos temer a la democracia. El 2 de junio, el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional. Estoy convencida de que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo”, manifestó.

Tras definir su triunfo como resultado de una “conciencia cívica y vocación democrática” de casi 36 millones de votantes que la apoyaron, y de exaltar que rebasó a su contrincante Xóchitl Gálvez por 32 puntos, aseguró que el mandato expresado por la población el 2 de junio fue que siga la transformación, porque “eligieron un Estado de bienestar desde la cuna hasta la tumba”.

“Lo haremos con estrategia, no regresará la guerra contra el narco, seguiremos construyendo paz con justicia… el mandato es no alejarse y que esa soberanía está siempre por encima de grupos o individuos, por más poderosos que parezcan… el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia que sea igual para todas y todos los mexicanos”, expresó Claudia Sheinbaum.

Hacia las 14:00 horas, la Presidenta electa se dirigió al Teatro Metropolitan, donde ya la esperaban diputados y senadores electos, funcionarios actuales, miembros de su gabinete y centenas de simpatizantes, para celebrar la “victoria del pueblo”.

“¡La primera!”, fue el grito que resonó al interior del recinto, donde más tarde dirigió un segundo mensaje a las mujeres, para reiterar que no llegó sola al cargo, sino “llegamos todas”, al referirse no sólo a aquéllas cuyo paso por la historia es conocido, sino a las del día a día que enfrentan diversas circunstancias, a las mujeres invisibilizadas.

“También llegan las invisibles, que con estas líneas hago visibles. Hago aparecer a quienes quisieron desaparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron; las que lucharon y no lo lograron; llegan las que pudieron sacar la voz y las que no lo hicieron; llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas; llegan las más marginadas; llegan las abuelas, las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir, porque la escuela no era para niñas... las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles, o sus lugares de trabajo, lucharon por ver este momento. A todas ellas no sólo les digo: Llegamos juntas, sino ‘gracias’”, exclamó.

El mensaje también cargó un nuevo llamado a la unidad, ahora ante sus simpatizantes, tras el cierre de ciclo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como un recordatorio para las y los legisladores electos de la Cuarta Transformación, para que, “en el corto plazo”, aprueben las reformas enviadas por el mandatario, particularmente la judicial.

Aunque los instó a tomar en cuenta las opiniones vertidas en los foros de estas últimas semanas, les pidió tener claro que la elección de ministros, jueces y magistrados fue un “mandato popular” en la elección del 2 de junio.

“Así como el Presidente separó el poder político, va a tocar ahora separar la justicia del poder económico”, dijo.

En cuanto a sus políticas de gobierno, recordó algunos de los cien puntos del proyecto, entre los que aseguró que concluirá las obras como el Tren Maya en su conversión al servicio de carga, o del Tren Interoceánico; también, ordenar las concesiones de agua, mantener y crecer los programas sociales; fortalecer la economía, y trabajar por la seguridad, entre otros compromisos.

Hacia el final de su mensaje, pidió ser nombrada como Presidenta, “con A”.

“Así como decimos: jueza, abogada, científica, ingeniera, con ‘A’; porque nos han enseñado: lo que se nombra, existe, y lo que no se nombra, no existe. Y hoy, con mucho orgullo, podemos reivindicarlo”, dijo.

AMLO la califica como una “giganta”

Luego de confirmar que no asistiría a la celebración de Claudia Sheinbaum Pardo en el Teatro Metropolitan, tras recibir la constancia de mayoría que la acredita como Presidenta electa, Andrés Manuel López Obrador aseguró que está “feliz” por la próxima mandataria, la cual calificó como “giganta”.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó la próxima asunción de Sheinbaum, quien es una de las fundadoras del movimiento de transformación.

“No voy a asistir, pero estoy muy contento, estoy feliz, feliz, feliz. Me da mucho gusto y repito, no es sólo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va más allá de intereses de grupos, de partidos”, apuntó.

Reiteró que la próxima Presidenta es una “giganta” que muy pronto se convertirá en la mejor mandataria a nivel mundial.

“Claudia no sólo va a ser jefa de Estado, va a ser jefa de nación, pronto se va a constatar que va a ser la mejor Presidenta del mundo. Conozco bien, si no personalmente he sabido del comportamiento de presidentes, de jefes de Estado en otros países y otros continentes, y Claudia es una giganta y eso me tiene muy contento”, subrayó.

Luego de vaticinar nuevos tiempos para México, López Obrador indicó que se lograron sentar las bases para la transformación, por lo cual la gente está contenta porque a la mayoría de los mexicanos les ha ido muy bien, incluso a aquéllos que aparecen en la lista de quienes financiaron a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Todos éstos han sido beneficiados con nuestra política económica, les ha ido muy bien. No porque les vaya muy bien en sus negocios lícitos van a cambiar política e ideológicamente. Imagínense si en un sexenio se les va a convencer de que no deben actuar de manera clasista o racista, no, eso no está tan fácil”, externó.

El Presidente dejó en claro que esos empresarios en la actualidad no están quebrados económicamente, ni los han secuestrado como en el pasado ocurrieron varios casos como el de Alfredo Harp, Diego Fernández y Joaquín Vargas.

La oposición pide a Sheinbaum diálogo

Partidos y gobernadores de oposición tomaron la palabra a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum ante el llamado a la unidad nacional y de gobernar para todos; sin embargo, pidieron que dé la “vuelta a la página” y convoque al diálogo con todas las fuerzas políticas del país, lo cual no se dio con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde sólo hubo ataques.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, luego de felicitar a la próxima titular del Ejecutivo federal, destacó que el partido respeta la decisión del pueblo y reafirmó su compromiso de ser una oposición firme y vigilante.

La senadora electa del tricolor, Paloma Sánchez, celebró que Claudia Sheinbaum sea la primera mujer Presidenta de México, a quien le extendió la mano para trabajar de manera conjunta, porque “si le va bien a ella, le va bien a nuestro país”.

“Como inicio de gobierno me motiva ver cuál va a ser ahora su forma de gobernar, si va querer tener comunicación con la oposición. Me gusta esa parte donde va a gobernar para todos los mexicanos, no solamente para Morena”, dijo a La Razón.

Damián Zepeda, senador del PAN, afirmó a este diario, que “es muy bonito el discurso” de Sheinbaum de gobernar para todos, pero ese mensaje debería ser también a Morena en la Cámara de Diputados donde se discuten y aprueban reformas que van en contra de los mexicanos.

La próxima diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, opinó que además de los partidos políticos, Claudia Sheinbaum debe establecer diálogo directo con la sociedad civil.

“Se ha entendido de manera incorrecta en la 4T en estos años, es que ignorar a fuerzas políticas por no coincidir con ellos, no es estar ignorando a ese partido, es ignorar a un porcentaje de la población que también merece ser gobernada bajo los mismos estándares de quien votó por Morena”, añadió.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) felicitó a la Presidenta electa de México, tras recibir la constancia de mayoría en el Tribunal Electoral, a quien ofrecieron concordia, respeto y unidad nacional por el bien de México. “siempre podrá contar con las y los gobernadores de Acción Nacional para construir un país más justo, equitativo y próspero”, indicó en su cuenta de X.

De manera particular, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri destacó que “puede contar con las y los queretanos para construir un país mejor”.

El mandatario panista de Yucatán, Mauricio Vila, aceptó el llamado a la unidad de Sheinbaum, por lo que “refrendo mi compromiso de seguir trabajando en equipo por el bien de Yucatán y todo México”.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se congratuló por la emisión y entrega de la constancia de validez de la elección.

México ha roto el techo de cristal: Mónica Soto

La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, afirmó que la llegada de Claudia Sheinbaum, como la primera mujer Presidenta de México, “le quita un velo al patriarcado” y nunca más habrá la duda “de si una mujer estará preparada para gobernar a nuestro país”.

Durante su mensaje en la sesión solemne donde también por primera vez una mujer entrega la constancia de mayoría a otra mujer, la magistrada aseguró que este 15 de agosto quedará registrado como un acto de la democracia mexicana en el cual “México ha roto el techo de cristal”.

“Con su llegada a la titularidad del Poder Ejecutivo, México le quita el velo al patriarcado, nunca más la duda de si una mujer estará preparada para gobernar a nuestro país. Se eligió democráticamente a la primera Presidenta de México y este capítulo se inscribe en la historia no sólo del país sino de la lucha feminista global. Y me pregunto, ¿es tiempo de mujeres?”, manifestó.

Ante los magistrados electorales, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ministros, miembros del gabinete de Sheinbaum, invitados especiales y líderes partidistas de Morena, PVEM y PT, Soto destacó que las elecciones fueron legales y legítimas.

Subrayó que a pesar de las impugnaciones que se presentaron luego de la contienda electoral del 2 de junio, “nada opaca el hecho de que México tiene a la primera mujer Presidenta de la nación por voto ciudadano”, que en total fueron más de 60 millones, la cifra más alta en la historia.

Aseguró que ante el acecho de intereses externos se defendió al TEPJF, en alusión a la decisión de un juez federal de solicitar que se acelerara el nombramiento de las dos magistraturas que están pendientes de ser designadas en la Sala Superior.