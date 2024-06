Claudia Sheinbaum y Clara Brugada celebran triunfo de Morena en la CDMX ante miles de simpatizantes

Ante mas de 15 mil simpatizantes, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada celebraron en la Arena México el triunfo de Morena en esta capital, durante las pasadas elecciones del 2 de junio; entre vítores, lágrimas y ovaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, Brugada y Sheinbaum coincidieron en estar listas para "la construcción del segundo piso de la cuarta transformación".

Brugada Molina, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, afirmó que encabezará un gobierno que hará cumplir con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación: "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; un gobierno honesto, austero y que garantizará la prosperidad compartida".

Sheinbaum celebra con liderazgos morenistas y Brugada triunfo de Morena en CDMX. Comunicación social Clara Brugada.

Brugada continuará lo que Obrador comenzó en 2018

Acompañada por la doctora Claudia Sheinbaum, quien será la primera presidenta de México, Clara Brugada indicó que el mandato del próximo gobierno que encabezará, tiene que ver con la continuación del proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y con darle continuidad a la transformación de la ciudad que inició Claudia Sheinbaum.

"Vamos a construir un gobierno honesto y austero, cero lujos para la alta burocracia del gobierno, vamos a promover los programas sociales universales y transparentes, vamos a hacer política social al estilo de la Cuarta Transformación", afirmó.

Brugada Molina, subrayó que hará un gobierno que combata todas las desigualdades sociales, territoriales, económicas y de género; "vamos a hacer un gobierno feminista, un gobierno que haga justicia a las mujeres de esta gran ciudad".

Hará un proyecto de gobierno con mayor seguridad, aseguró

Ante miles de simpatizantes que se dieron cita en la Arena México, agradeció a las y los ciudadanos de la capital, a las organizaciones y movimientos sociales, quienes son cuerpo y corazón de la Cuarta Transformación, al tiempo que envió su reconocimiento a las estructuras de promoción y defensa del voto y a toda la estructura electoral de la campaña, quienes hicieron la revolución de las conciencias y salieron a defender la transformación.

La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, señaló que hará un proyecto de gobierno con más seguridad y construcción de paz, donde todas y todos los jóvenes de la capital sean protagonistas de su propia historia, una ciudad donde ningún joven se quede excluido de estudiar la preparatoria y la universidad.

"Vamos a cumplir con los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", resaltó.

Señaló que hará un gobierno que garantice estabilidad económica y prosperidad compartida, un gobierno sin discriminación, para una ciudad plural y diversa, y que trabajará intensamente para que la capital se convierta en la más defensora de los derechos humanos y del bienestar animal.

Garantizará, declara, acompañamiento de la ciudadanía

Clara Brugada, remarcó que impulsará una ciudad que construya el cuarto nivel de gobierno, que es el poder del pueblo, a través de las consultas públicas, y garantizará el acompañamiento de la ciudadanía en todas las decisiones importantes del gobierno.

La jefa de Gobierno electa, señaló que gobernará de la mano de las y los alcaldes electos para que la Ciudad siga siendo el corazón de la Cuarta Transformación. "Hay mucho que hacer, mucho que caminar, y voy a regresar a todas las colonias, voy a regresar para construir los planes de justicia de los poleros originarios".

Al tomar la palabra, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su alegría y reconocimiento porque "una mujer extraordinaria como Clara Brugada sea la próxima jefa de Gobierno de la ciudad".

Asimismo, externó su sincero agradecimiento a toda la estructura electoral, a las y los ciudadanos que les dieron el respaldo en las urnas, para que continuara el proyecto de la Cuarta Transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que desde el gobierno federal que encabezará, apoyará al gobierno de Clara Brugada en cuatro temas fundamentales: movilidad, abastecimiento de agua potable, fortalecimiento del sistema de salud con el IMSS Bienestar, así como con el reforzamiento de la seguridad. "Así que si Clara me lo permite, pues empezamos ya a trabajar conjuntamente".

"A partir de hoy, manos a la obra; a construir la ciudad que soñamos, a hacer de esta ciudad la utopía que queremos hacer realidad; no vamos a fallar, no vamos a defraudar y vamos a continuar hasta lograr que los compromisos y las utopías se conviertan en realidad", expresó finalmente la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada.

Al finalizar sus discursos las futuras gobernantes estrecharon sus manos y se dieron un abrazo mientras los asistentes gritaban: "si se pudo".

Al desalojar el inmueble de la colonia doctores conocido como "la cátedral de la lucha libre", los asistentes se mostraron congratulados, pues varios de ellos pudieron acercarse para tomarse una foto del recuerdo con la candidata electa, Brugada.

A la salida todo parecía una fiesta, aunque se presentaron incidentes menores de grupos que peleaban por obtener una mochila, regalo de algunos militantes morenistas.

