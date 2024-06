Claudia Sheinbaum: Continuar con la transformación quiere decir seguir con los caminos artesanales

Continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública de México, quiere decir consolidar los programas sociales creados por el actual gobierno, pero también significa seguir con obras y proyectos como los Caminos Artesanales, así lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa durante la inauguración del camino de mano de obra de Santa Catarina Coatlán - Santa Ana Miahuatlán, que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

”Continuar con la transformación quiere decir, seguir con los principios con los que ha gobernado el Presidente López Obrador (…) Pero además continuar con la transformación quiere decir, continuar con todos los Programas de Bienestar iniciados por el Presidente, es decir, va a continuar el programa de apoyo de la Pensión de Adultos Mayores; el programa de apoyo a las personas con discapacidad; el programa a los jóvenes de preparatoria; todos los Programas de Bienestar y también el programa de Caminos Artesanales, le vamos a dar continuidad; ‘Sembrando Vida’ y todos los programas”, puntualizó.

Añadió que, proyectos como los Caminos Artesanales son indispensables para seguir cambiando el rostro de México, pues se trata de un programa a través del cual los recursos son administrados de manera directa por las mexicanas y mexicanos.

”Retomo el programa de Caminos Artesanales, no solamente por lo que significa para las comunidades, sino también la enseñanza de lo que significa: dar el recurso directamente al pueblo para que el pueblo lo administre de manera honesta”, aseguró.

La virtual Presidenta electa destacó que continuar con la 4T quiere decir seguir con los Caminos Artesanales. Video: Especial

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum se comprometió con el pueblo de Oaxaca y con el pueblo de México a seguir gobernando con los principios de la Cuarta Transformación, pues aseguró que de esta manera es respetar los deseos del pueblo.

”Cuando estuvimos aquí en campaña, en esta zona, dijimos que, de lo que se trataba hacia adelante era de dar continuidad y avanzar con la Cuarta Transformación de la vida pública y lo logramos, el pueblo de México decidió que quiere que continúe la Cuarta Transformación iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (...) Me comprometo con ustedes, no les vamos a fallar, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar ni al pueblo de Oaxaca, ni al pueblo de México”, agregó.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que México queda en manos de una mujer honesta y con convicciones, quien continuará con los programas y proyectos de la Cuarta Transformación a favor del pueblo, pero sobre todo que va a poner en alto el nombre de México.

”Nos da mucha satisfacción el que Claudia es una mujer con convicciones con ideales y por eso estamos muy contentos porque van a continuar los Programas del Bienestar, como lo acaba de decir, y va a seguir ayudando a todos a todos y a todas, respetando a todos, pero dándole preferencia a los humildes (...) Claudia es mucho muy inteligente, mucho muy capaz, es una mujer con experiencia, honesta que va a seguir poniendo en alto en el mundo, el nombre de nuestro querido México, expresó.

En la Inauguración del camino de mano de obra de Santa Catarina Coatlán, también estuvieron presentes Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca; Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); Juan Pablo De Botton Falcón, subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Juan Cruz Santiago, agente municipal de Santa Catarina Coatlán.

Sheinbaum durante la inauguración del camino de mano de obra de Santa Catarina Coatlán - Santa Ana Miahuatlán. Foto: Especial

