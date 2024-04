Claudia Sheinbaum cuestiona a quienes defienden asalto a Embajada de México en Ecuador.

La candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó que alguien pueda defender la vulneración que el Gobierno de Ecuador cometió en contra de la Embajada Mexicana.

En conferencia de prensa desde Mexicali, Baja California, fue cuestionada sobre la postura que ha emitido la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien ha arremetido contra el presidente Andrés Manuel López Obrador a raíz del asalto a la representación diplomática en aquel país.

"Quien apruebe la violación de los tratados internacionales, ¿qué nombre tiene?... ¿cómo puede alguien defender la violación a un tratado internacional, la violación a nuestra soberanía? Hoy el Presidente dijo que es equiparable a Santa Anna y la venta de nuestro territorio", declaró.

Luego de reiterar que las imágenes mostradas antier sobre la irrupción de las fuerzas ecuatorianas en la embajada son "deleznables" manifestó una felicitación al cuerpo diplomático mexicano que se mantuvo en defensa de la soberanía nacional.

Sobre las declaraciones de su contrincante Xóchitl Gálvez Ruiz, quien en un evento dijo que aquella persona con más de 60 años y aún no cuente con casa propia es porque es muy "wey" —con referencia a su participación en el debate donde comentó que aún vive en un departamento rentado—, Sheinbaum Pardo dijo que no entrará en debate.

"La verdad es que no vale la pena entrar en un debate cuando ese es el nivel de debate; lo importante es que hay recursos en el Infonavit, ni siquiera requiere recursos adicionales en el presupuesto público, hay recursos en el Infonavit para potenciar el desarrollo de las viviendas. En la época de Fox se presumía de cientos de miles de viviendas que se hicieron, que después continuaron con Calderón y fueron estos esquemas de vivienda que en realidad fueron negocios, no fueron viviendas, sino negocios de viviendas aisladas fuera de los centros urbanos en donde no había desarrollo ni de infraestructura ni de otras necesidades", dijo.

JVR