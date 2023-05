Claudia Sheinbaum dará el campanazo por la igualdad e independencia: Por Ella por Todas, Frente Nacional de Mujeres

Con la firme convicción de lograr que México tenga a la primera mujer presidenta se presentó en Pachuca, Hidalgo, Por Ella por Todas, Frente Nacional de Mujeres que trabaja bajo un amplio manifiesto que pone al frente de toda agenda, la erradicación de las violencias de género.

En medio de más de 50 voces feministas que se dieron cita, se dijo que Por Ella por Todas, es un llamado a imaginar, conversar y a la acción en colectivo para construir el país que las mujeres quieren y sueñan por ello, se enfatizó que toca ya una mujer al frente del País, que será apoyada con la suma de miles de mujeres a lo largo y ancho de México.

Como parte del manifiesto de Por Ella, por Todas, la diputada Carmen Lozano señaló que es un espacio de encuentro de anhelos y legítimas demandas integrado por mujeres de todo el país que “sabemos que juntas podemos lograr la hazaña histórica de tener a la primera Mujer Presidenta de México”.

En voz de la diputada Lozano se enfatizó que Por Ella por Todas es la voluntad férrea de hacer justicia a las mujeres invisibilizadas por la pobreza, la desigualdad y aquellas que habitan en la violencia y no pueden salir de ella. Se enfatizó que llegó el momento de que la mitad de la población de este país sea respetada en su dignidad y derechos; y se escuche con atención su voz, nuestra voz, la voz de las mujeres y niñas

Ante mujeres emprendedoras, líderes indígenas, jornaleras, activistas y profesionistas entre otras, la ex diputada federal Lorena Villavicencio Ayala destacó que ya llegó la hora para que gobierne una mujer que esté plenamente capacitada y con una gran carrera política pero además, que esté sumamente comprometida con la igualdad sustantiva.

En la celebración del natalicio del cura Hidalgo, Villavicencio Ayala enfatizó que tal como se dio el campanazo de Independencia en 1810, Claudia Sheinbaum dará el campanazo por la independencia, autonomía e igualdad de las mujeres mexicanas, “pues las violencias a las mujeres deben ser erradicadas y ese es un desafío que solamente puede encabezar una mujer como Claudia”.

Durante la presentación de Por Ella por Todas, se hizo formal el compromiso de sacar adelante la iniciativa de 3 de 3 cuyo objetivo es que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresor sexual o que haya cometido violencia familiar, pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal.

También se reconocieron los avances feministas con otras administraciones sin embargo se hizo énfasis en que para poder entender los sueños, necesidades, deseos, anhelos y problemáticas de una mujer, se debe tratar con otra mujer.

Al respecto, la abogada y politóloga Tere Ramos fue enfática al decir que “Claudia es la única capaz de entender lo que significa ser mujer y conocer las necesidades y demandas de nosotras. Además de ser una mujer preparada y con gran experiencia política”.

Ramos señaló que al llegar Claudia Sheuinbaum a la Presidencia de México, “se reivindicaría el honor a nuestras antecesoras que así como nosotras tuvimos que luchar para poder tener voto, poder participar en elecciones y ocupar cargos públicos, recuerden que hoy tenemos nueve gobernadoras en los 32 estados de nuestra República Mexicana y eso nos demuestra que México ya está preparado parta tener a la primera presidenta mujer”.

En esta presentación se habló de la agenda inicial feminista que se hará llegar a Claudia Sheinbaum donde se destaca que México sea un país libre de estereotipos y de discriminación que atentan contra los derechos de las infancias; con una política transversal para erradicar la violencia feminicida y en general todas las violencias contra las mujeres, además que sea un país con un sistema nacional de cuidados en cuyo desarrollo participen el Estado, el sector privado, y la sociedad para garantizar el derecho al cuidado y una nueva distribución de tareas en el cuidado de quienes tienen derecho a recibirlo.

En la presentación de Por Ella, por Todas Frente Nacional de Mujeres Hidalgo estuvieron presentes Lorena Villavicencio, abogada y feminista, Rete Ramos, abogada y politóloga, Mariana Benitez, abogada y diputada local, Estela Rubio ex diputada local y regidora, Ana María Zaragoza, emprendedora y líder de mujeres del municipio de Jacala, Guadalupe Luqueo, Ruth Saraí, coordinadora de Coordinadora de programas sociales en municipio de Lolotla, Rocío Mika García, empresaria e Integrante de colectivo feminista, Paulina Monterrubio, presidenta de una fundación para prevenir violencia contra las mujeres, Rosalba Salas, ex regidora del Municipio de Jacala, Lidia Ortiz Simón, Isabel Macotela, portadora de sabiduría ancestral, activista y representante de asuntos Indígenas, Mónica Marroquín, abogada feminista, activista y ex candidata a Presidencia Municipal de Allende, Lilia Fernández, líder en el municipio de Apan, Cristina Rivera Sánchez, empresaria, Gregoria Navarro, defensora de Derechos Humanos y presidenta de ONG, Sarita Castro Orta, líder Magisterial, Alicia Rodríguez Vázquez, presidenta de Asociación de empresarias mexicana, Pamela Álvarez Tovar, defensora de DDHH y medio ambiente, abogada penalista y académica, Paola Cruz, revista Acrópolis.

También estuvieron presentes las siguientes empresarias: Fabiola Monroy López, Selene Trejo, Perla Rubio González, Mirna López, Martha Gutiérrez, Martha Uribe, Alicia Butrón, Mónica Pérez Gutiérrez, Mariana Ariza Guadarrama, Sandra Hernández Borbolla, Gabriela Borbolla, Navil Marlen Acosta Olvera, Sonia López Pérez, Andrea Armenta López, Elizabeth Domínguez, Evangelina Sánchez Corona, Catalina Sánchez Corona, Martha Casamayor Cáceres, Brenda Canales Saldívar, Karla Boh, Rocío García, Adriana Flores, Guadalupe González, Esperanza Ramos, María José González García, Marisol Georgina García Mendoza, Larisa Osorio Jiménez, Verónica Jiménez Hernández, Diana Rebeca Rocha Ceval, Diana Patricia Remes Oropeza, Valeria Florencia, Analy Aguirre, Sonia Guadarrama, Berenice Roldán Ortiz, Korina Gómez.

