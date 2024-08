Claudia Sheinbaum va por fortalecimiento del Puerto de Guaymas, Plan Sonora, construcción de carreteras y trenes de pasajeros

Continuar fortaleciendo el Puerto Guaymas, así como el Plan Sonora, construir y ampliar carreteras e impulsar la llegada de los trenes de pasajeros, serán el significado del segundo piso de la Cuarta Transformación, así lo anunció Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México durante la inauguración de obras del Sistema Portuario Nacional, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

’’Continuidad, porque vamos a seguir fortaleciendo el Puerto de Guaymas; vamos a terminar la carretera hasta Chihuahua, ya se hizo la primera etapa, la segunda, vamos con la siguiente etapa, no solo lo que se ha resuelto hasta ahora; y la otra es de Bavispe a Nuevo Casas Grandes, también esa carretera la vamos a hacer. Y a seguir fortaleciendo el Plan Sonora, que es el desarrollo industrial, educativo, vinculado con el Puerto de Guaymas’’, informó.

Asimismo, ante las y los sonorenses, la Presidenta electa anunció que en su gobierno llegarán los trenes de pasajeros a Sonora, para lo cual designará un nuevo terreno a la Secretaría de Marina en Empalme, para ampliar el Puerto de Guaymas y con ello lograr que los ferrocarriles sean una realidad en el estado.

Claudia Sheinbaum anunció que en su gobierno llegarán los trenes de pasajeros a Sonora. Foto: Especial

’’Aquí hay un terreno en Empalme, que le pertenecía a Ferrocarriles Nacionales. Bueno, ese terreno lo anuncio de una vez, se lo vamos a dar a la Secretaría de Marina, para que pueda continuar el Puerto de Guaymas , pero con un agregado, porque así como el Presidente hizo los programas sociales, también recuperó ferrocarriles, los trenes para los mexicanos en el sur. Pues ahora, nos vamos ir para el norte, vamos a traer el ferrocarril hasta Nogales’’, explicó.

Destacó que la continuidad de la Transformación de Sonora se dará gracias al gran trabajo en equipo que realizará junto al actual gobernador del estado, Alfonso Durazo.

’’Todo eso va a ser aquí con el gobernador, a quien tanto queremos, Alfonso Durazo; es un gran gobernador, compañero de primera y vamos a seguir trabajando para el pueblo de Sonora’’, puntualizó.

En este mismo sentido, Claudia Sheinbaum enfatizó en que su gobierno consolidará lo hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzando con los Programas del Bienestar a los cuales se les añadirá tres nuevos apoyos: Una pensión para mujeres de 60 a 64 años; una beca para estudiantes de preescolar a secundaria y el programa de salud casa por casa para adultos mayores.

’’No nos vamos a quedar con consolidar lo que hay, que ya sería suficiente sino que vamos por más. Vamos por tres programas más: Uno, el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad (...) El segundo programa, — ya el Presidente apoya a todos los niños y niñas de escasos recursos con una beca para ir a la escuela pública —; pues ahora, esa beca la vamos a hacer universal, quiere decir que todos los niños y niñas que van en preescolar, primaria y secundaria pública van a tener una beca mensual, para apoyar a todas las familias que tienen hijos en la escuela (...) Y el tercer programa es un complemento a la Pensión al Adulto Mayor. Vamos a contratar a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para que vayan a las casas de las y los adultos mayores a darles salud casa por casa’’, añadió.

Finalmente, puntualizó que continuar con la Cuarta Transformación también significa seguir defendiendo la democracia y los derechos de todos los mexicanos, lo cual será una realidad gracias al cumplimiento de las reformas constitucionales contempladas en el Plan C, entre ellas, la reforma al Poder Judicial.

Claudia Sheinbaum junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Especial

puedes leer AMLO celebra programa por agua limpia en Durango y agradece colaboración con gobiernos opositores

’’¿Qué quiere decir el “Plan C”? Varias reformas a la Constitución que tienen que ver con fortalecer los Programas de Bienestar y una muy especial (...) Democracia; democracia para elegir a la Presidenta, democracia para los legisladores y también democracia para el Poder Judicial, para que sea un Poder Judicial que esté al servicio del pueblo’’, concluyó.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que con Claudia Sheinbaum los mexicanos y las mexicanas seguirán teniendo un gobierno cuyo principal objetivo sea consolidar una política de transparencia y no de corrupción como sucedía en el periodo neoliberal, lo cual aseguró será la clave para que en poco tiempo México tenga a la mejor gobernante en la historia internacional.

‘’Que no nos domine lo material, que no tengamos como objetivo el dinero, porque la felicidad no es el dinero, la felicidad no es los títulos, la fama, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, eso es lo más importante (...) Y me da mucho gusto venir aquí con Claudia, para decirles que va a continuar esta política, Claudia repito, va a ser no solo la mejor Presidenta de México, en muy poco tiempo va a ser la mejor Presidenta del mundo’’, garantizó.

A la inauguración de obras del Sistema Portuario Nacional, también estuvieron presentes, Alfonso Durazo Montaño, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora; el Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina (SEMAR); Juan Pablo de Botton Falcón, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval, Comandante de la Región Naval 6; el Contralmirante Víctor Manuel Ozuna Díaz, Director General de Fomento y Administración Portuaria; el Contralmirante Rogelio Bello Aguilar, Director General de ASIPONA Guaymas y Karla Córdova González, Presidenta Municipal de Guaymas.

cehr