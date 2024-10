Claudia Sheinbaum invita al gobierno de España a iniciar proceso de disculpa pública a pueblos originarios de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, ejemplos sobre disculpas públicas que han realizado distintas naciones por crímenes de lesa humanidad, para con ello animar al gobierno de España a comenzar el proceso de disculpa pública a los pueblos originarios de México.

“Vamos a pasar un video relacionado con el día de mañana, que es 12 de octubre, que hace muchos años y todavía en España el… Antes le llamaban 'el día de la raza', que no tiene nada que ver con razas, porque las razas no existen en los seres humanos; somos una especie y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el Día de la Hispanidad. Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México”, puntualizó.

En el video se muestran casos como el de Estados Unidos, que ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos; el de Países Bajos, que se disculpó por ejecuciones sumarias en Indonesia en la década de los años 40; el de Francia, que en 2018 admitió su responsabilidad por crímenes durante la guerra de independencia de Argelia y tres años después en Ruanda.

Igualmente, el caso de México que, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas al pueblo maya, al pueblo yaqui y a la comunidad china por hechos de violencia y discriminación.

“Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien le otorga”, expone el video presentado.

El 1° de marzo de 2019, el exmandatario López Obrador dirigió una carta al rey de España, Felipe VI, en la que propuso un reconocimiento bilateral de los agravios causados a las comunidades indígenas para comenzar una etapa de respeto y reconciliación histórica entre ambas naciones.

Por otro lado, en la conferencia de prensa, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, hizo un recuento de las afectaciones provocadas por la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), que durante muchos años se dedicó a la explotación de roca caliza y sus agregados pétreos —como arena y grava— en la Riviera Maya, lo que dejó severos impactos ambientales en dos mil hectáreas, como deterioro de la calidad del agua, valores altos de contaminación industrial y la destrucción de tres cenotes.

Recordó que los daños ambientales provocados por esta empresa se detuvieron con el expresidente López Obrador, quien declaró la zona como área natural protegida, con lo que iniciará el rescate de 50 mil hectáreas para la protección de flora y fauna, entre las cuales se encuentran las dos mil hectáreas afectadas por Calica.

Por ello, anunció el Programa Nacional de Restauración 2024-2030, con el cual no sólo habrá justicia ecológica a esta sección de la Riviera Maya afectada, también se implementarán acciones en todo el país para restaurar 20 por ciento del territorio ecológico, como el saneamiento y restauración los ríos Tula, Lerma- Santiago, Atoyac y Bacanuchi, además de la recuperación de 30 por ciento de manglares en 11 mil kilómetros de costa, la reforestación de 10 por ciento de bosques, así como la conservación de la biodiversidad marina en el golfo de México.

Destacó que con ayuda de expertos ambientalistas México podrá cumplir el compromiso global 30x30, que quiere decir incrementar sus áreas protegidas al 30 por ciento en zonas terrestres y 30 por ciento en territorio marino para 2030.

Informan sobre fuga de gas sulfhídrico en refinería Deer Park

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, informó sobre lo ocurrido en la refinería Deer Park, en Texas, Estados Unidos, que se suscitó por una fuga de gas sulfhídrico, hecho que está bajo investigación para conocer la causa raíz del suceso.

Reportó el lamentable fallecimiento de dos personas y 35 heridos, de los cuales 13 fueron canalizados y reciben atención médica. Añadió que desde el primer momento del incidente se activaron todos los protocolos de protección e investigación, así como de acercamiento a las familias de los afectados.

Tras confirmar que ya no existe riesgo en la zona, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, puntualizó que continúan las operaciones en la refinería.

En la conferencia matutina también se presentó la sección ''Suave Patria'', dedicada en esta ocasión a Iker, de 10 años, quien en septiembre replicó en su hogar el último Grito de Independencia del expresidente López Obrador; manifestó estar emocionado por asistir al primer evento conmemorativo de la Independencia de México de la primera Presidenta.

