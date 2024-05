Claudia Sheinbaum llama a guanajuatenses a lograr la hazaña con el triunfo de la 4T.

“Vamos a transformar el miedo en esperanza en el estado de Guanajuato, vamos a transformar la inseguridad en paz en el estado de Guanajuato, vamos a transformar la pobreza en bienestar”, fue el mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) desde León, Guanajuato, donde invitó a los y las guanajuatenses a que este 2 de junio se logré el triunfo de la 4T en el estado para construir el gran cambio que requiere este estado tras años de ser gobernados por el PRIANismo.

“Tenemos que hacer la hazaña, que en Guanajuato triunfe Morena en el Gobierno de la República y para el Gobierno de Guanajuato con Alma, próxima gobernadora, para trabajar de la mano, construir juntos juntas un Guanajuato distinto’’, añadió.

Claudia Sheinbaum aseveró que, con la llegada de la Cuarta Transformación, en el estado se impulsarán proyectos como el incremento al salario mínimo para que nunca esté por debajo de la inflación; la construcción de más universidades gratuitas para que las y los jóvenes tengan un lugar para prepararse para el futuro; apoyo a la vivienda; así como incorporar a Guanajuato al IMSS-Bienestar para más unidades médicas, más hospitales y más personal médico.

’’La educación, la salud, la vivienda, es decir lo que el PRIAN considera privilegios, nosotros los consideramos derechos del pueblo de México’’, garantizó.

Recalcó que el apoyo del pueblo del estado es indispensable para lograr cambiar el rostro actual de la entidad, por lo que convocó a que este 2 de junio se defienda la democracia y a no caer en las prácticas ilegales del neoliberalismo como es el caso de la compra de votos.

’’Lo que nosotros queremos es traer bienestar y felicidad al pueblo de Guanajuato, paz, tranquilidad y eso solo se logra cuando el pueblo de Guanajuato da un paso y deja atrás el miedo, deja atrás el creer esas mentiras, deja atrás el vender por una tarjeta su futuro’’, agregó.

En este mismo sentido, invitó a nunca olvidar lo que 33 años de los gobiernos del PRI y del PAN ha generado en Guanajuato, donde la inseguridad, las adicciones y la falta de derechos se han convertido en una continuidad, derivado de las malas administraciones actuales en la entidad.

’’33 años de gobierno del PAN y ¿qué le dejó a León, Guanajuato y a todo Guanajuato? Pobreza, adicciones de los jóvenes, violencia, inseguridad, bajos salarios, corrupción y ahora pretenden seguir comprando votos, pretenden cambiar un voto por una tarjeta para una mujer (...) No vendan su voluntad, no vendan su futuro, que lo que reciben hoy, después se va a traducir en más pobreza, en más desigualdad, más violencia, si ya gobernaron 33 años y no pudieron ¿cómo creen que van a poder los próximos seis años?’’, aseveró.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que para la 4T el pueblo es lo más importante, por lo que a su llegada a la Presidencia de la República y con Alma Alcaraz, en la gubernatura del estado, Guanajuato se convertirá en una entidad de derechos, donde los recursos públicos sean utilizados para garantizar el bienestar de las y los guanajuatenses.

’’Vamos a seguir gobernando destinando los recursos públicos al pueblo de México y tiene que llegar Alma porque tenemos que hacer que el presupuesto público de Guanajuato sirva al pueblo de Guanajuato y no a los intereses de unos cuantos’’, subrayó.

Alma Alcaraz presenta sus principales propuestas

Por su parte, durante su cierre de campaña, Alma Alcaraz Hernández, Candidata a la Gubernatura del estado, presentó algunas de sus principales propuestas como es la construcción de un tren rápido desde León a Apaseo el Alto; incrementar el número de policías en el estado, entre otras acciones que podrán transformar la seguridad de Guanajuato de la mano de la experiencia de Claudia Sheinbaum.

‘’Lo primero que vamos a hacer es coordinarnos con la próxima Presidenta de la República, vamos a tomarnos de la mano, a hacer equipo, a trabajar como nunca antes por la seguridad del estado de Guanajuato y vamos a empezar haciendo una limpia en la Fiscalía General del Estado’’, compartió.

Asimismo, Ricardo Sheffield Padilla, candidato al Senado de la República, aseguró que: ‘’Aquí donde el PRIAN gobierna sus políticos nos mienten, aquí donde el PRIAN gobierna no hay libertad, – ni siquiera para hacer campaña –, aquí donde el PRIAN gobierna no se respeta el derecho a la vida, un atentado contra la democracia de esta magnitud no se explica sin la corrupción, la complicidad y el silencio del gobernador y su fiscal, creen que así nos vamos a rendir, se equivocan, Guanajuato es un gran pueblo y no nos van a callar (...) Nuestro voto tiene un gran poder, más poder que las armas de los delincuentes, más que la impunidad de su fiscal, por eso este próximo 2 de junio votemos por Claudia Sheinbaum como Presidenta de México’’.

Finalmente, el coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles, Gerardo Fernández Noroña, reiteró el llamado a no dejar que la compra de voto se interponga con la llegada de la transformación a Guanajuato.

“Guanajuato ha despertado y va a barrer el próximo domingo 2 de junio electoralmente a los PANiaguados (....) El pueblo ya tomó conciencia, el pueblo de Guanajuato ya se levantó y el próximo domingo 2 de junio le vamos a dar un regalo enorme al compañero Presidente López Obrador, porque le vamos a entregar el triunfo en Guanajuato”, agregó.

En Guanajuato, también estuvieron presentes, Virginia ‘’Kikis’’ Magaña Fonseca, candidata al Senado de la República; los candidatos al Senado de la República por representación proporcional Martha Lucia Micher y Pedro David Ortega; Alberto Anaya, dirigente nacional del PT y Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, candidata a presidenta municipal.

Los candidatos a diputaciones federales, María del Carmen Soria Narváez, por el distrito 1; Alma Rosa de la Vega Vargas, por el distrito 2; Verónica Velásquez Castro, por el distrito 3; . Francisco Javier Estrada Domínguez, por el distrito 4; Ana Luz López Guerrero, por el distrito 5; María del Carmen Cuervo Fernández, por el distrito 6; Guadalupe Hernández León, por el distrito 7; Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, por el distrito 8; Ricardo Ramírez Nieto, por el distrito 9; Alejandro Calderón, por el distrito 10; Enrique Alba Martínez, por el distrito 11; Magdalena Rosales Cruz, por el distrito 12; Lucero Higareda Segura, por el distrito 13; Juana Acosta Trujillo, por el distrito 14 y José Javier Aguirre Gallardo, por el distrito 15.

Así como por Néstor Núñez López, coordinador de la Segunda Circunscripción; Antares Vázquez, Enlace de la coordinación Nacional; Fernando Castro Trenti, delegado estatal; Adriana Guzmán, presidenta del CEE Morena; Sergio Contreras, secretario general del PVEM en Guanajuato y Alejandro Tirado, comisionado del PT.

