Claudia Sheinbaum niega que goce de sueldo de la UNAM

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que desde que desempeñó el cargo de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no ha recibido sueldo alguno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de sus redes sociales dio a conocer un documento que fue enviado por el Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios, en el que se aprueba su licencia sin goce de suelo, a partir del 16 de junio de 2023.

“Como está establecido en el Estatuto de Personal Académico de la UNAM, es factible tener licencia sin goce de sueldo. Adjunto la copia que se me envió, que certifica que no he recibido sueldo alguno, desde que fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México”, destacó en sus redes.

Lo anterior, luego de algunas publicaciones que detallan que sigue cotizando al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al conservar su plaza de investigadora.

