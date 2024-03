Claudia Sheinbaum: “Oposición usó imagen del INE por desesperación”

La candidata presidencial de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, consideró que PAN, PRI y PRD con su abandera Xóchitl Gálvez, intentan engañar a la sociedad con el uso legal del logotipo del Instituto Nacional Electoral.

La ex jefa de gobierno de la ciudad de México, opinó de la propuesta que hizo la coalición Fuerza y Corazón por México, de pedir al INE la creación de una campaña de información donde se aclare que los programas sociales del gobierno federal no son de ningún partido político y no se pueden quitar si gana o pierde determinado candidato o partido.

“Están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE, —hechos por ellos—, que dicen: -´No se pueden quitar los programas sociales´. Pues es que la gente ya no les cree. ¿No ellos decían: ´el INE no se toca?. Pues quién ahora está usando el logotipo del INE ilegalmente. Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree’’, declaró Claudia Sheinbaum a la acción de Xóchitl Gálvez de publicar en su cuenta personal de X, una propuesta de campaña de información de los programas sociales con logotipo, letras y colores institucionales de la autoridad electoral.

Claudia Sheinbaum estuvo en Puebla donde hizo énfasis en la importancia de no olvidar que, con la cuarta transformación, los programas sociales tienen como objetivo apoyar a quienes más lo necesitan. Aclaró que con la oposición sucede lo contrario porque se quiere proteger los privilegios de unos cuantos.

Ellos, si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción; nosotros es todo lo contrario, nosotros pensamos, por ejemplo, que los adultos mayores son héroes de la patria, porque sacaron adelante a sus familias, a sus pueblos, a la nación completa , comentó.

Ante simpatizantes y militantes en su mayoría de Morena, la candidata presidencial reiteró que, de ganar las elecciones el dos de junio, se consolidarán los programas sociales ya existentes impulsados por el presidente López Obrador, como la pensión de adultos mayores, entre otros. Explicó que además se implementarán nuevos apoyos como la construcción de más preparatorias y universidades; otorgar una beca universal para niños y niñas de preescolar a secundaria; dar un apoyo mensual para mujeres de 60 a 64 años; así como fortalecer la salud como un derecho.

La aspirante presidencial por Morena, PT y partido Verde Ecologista de México, recordó que los ejes fundamentales de su proyecto son la honestidad, el combate a la corrupción y la eliminación de privilegios en el gobierno.

Añadió que de esta forma, se obtendrán los recursos necesarios para darle continuidad a los grandes proyectos del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Díganme ustedes, ¿cómo le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder dar la pensión adulto mayor, el apoyo a los jóvenes, el apoyo al campo, el Tren Maya, el Interoceánico, todas las obras estratégicas? ¿A poco aumentó los impuestos?” preguntó la candidata ante un público que, en reiteradas ocasiones, interrumpió su discurso por los gritos de: ¡Presidenta, Presidenta!

Claudia Sheinbaum fue la invitada estelar al inicio de campaña del candidato de Morena al gobierno del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum X, Alejandro Armenta @armentapuebla_ Dra. Claudia Sheinbaum @Claudiashein

Estamos aquí con el próximo gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, un hombre trabajador, honesto, vinculado con el proyecto, y vamos a hacer un gran equipo cuando lleguemos los dos, juntos, a la gubernatura y a la Presidencia de la República , mencionó en la introducción de su discurso.

Al término del evento, la prensa local de Puebla cuestionó a Sheinbaum Pardo sobre las quejas que existieron al interior de Morena por los nombramientos a diferentes candidaturas a puestos de elección federal y local. La respuesta de la ex jefa de gobierno de la capital del país, fue que en su partido y en toda su coalición con PT y Verde Ecologista, hay unidad.

No son divisiones, digamos que son algunos reclamos que algunos compañeros pueden hacer y además, nuestro movimiento es plural, abierto, pero aquí hubo encuestas y además hubo mucho trabajo de diálogo. Entonces estamos contentos con cómo quedaron las candidaturas. Y todos los demás compañeros van a ser incorporados siempre , concluyó.

Después de su estancia en Izúcar de Matamoros Puebla, Claudia Sheinbaum se dirigió al estado de Morelos donde continuó sus actividades con los candidatos de Morena a la gubernatura, presidencias municipales y diputados locales.

DMGS