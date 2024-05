Claudia Sheinbaum promete llevar carreteras, universidades y más vivienda a la costa grande de Guerrero.

De norte a sur, Guerrero tendrá todo lo que necesita con la continuidad de la Cuarta Transformación, así lo aseguró la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras recordar que, por muchos años, las y los guerrerenses fueron olvidados por los gobiernos neoliberales.

“Guerrero es un estado que, por muchos años, a los gobiernos del pasado no les interesaba, aquí hay una historia de lucha, de justicia y nosotros cuando lleguemos al gobierno vamos a seguir visitando Guerrero para poderle dar todo lo que requiere este bello estado, de norte a sur”, aseveró.

Por ello, Claudia Sheinbaum se comprometió con las y los guerrerenses a cuidar a Guerrero con los principios de la Cuarta Transformación, basados en no mentir, no robar y no traicionar a su pueblo. “Por el bien de todos, primero Guerrero, donde la patria es primero”, aseguró.

Como parte de los proyectos estratégicos para esta entidad, la candidata de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció la construcción de dos nuevas carreteras: una para conectar Zihuatanejo con Salina Cruz, en el estado de Oaxaca y la otra que abarque los municipios de Zihuatanejo, La Unión y llegue hasta Toluca, en el Estado de México.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

Expuso que la 4T lucha por los derechos del pueblo de México y uno de ellos es el acceso a la educación gratuita, por lo que ofreció becas para niños y niños de escuelas públicas, desde preescolar hasta secundaria; ampliar el número de preparatorias y traer más universidades públicas como la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud que hizo en la Ciudad de México cuando fue Jefa de Gobierno.

“Vamos a traer la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud a Zihuatanejo, además la educación superior debe ser completamente gratuita, porque la educación es un derecho, no un privilegio”, reiteró.

En su mensaje, la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” destacó como prioridad de su gobierno el impulso al turismo, así como continuar y fortalecer el programa “Sembrando Vida” para el campo y también apoyos económicos para mujeres de 60 a 64 años de edad.

De igual forma, presentó un plan de vivienda que contempla la construcción de un millón de casas nuevas a través del INFONAVIT; además de un proyecto de mejoramiento de vivienda para obtener un crédito sin intereses para hacer ampliaciones o adecuaciones en los hogares.

Por su parte, el candidato al Senado de la República, Félix Salgado Macedonio, destacó las cualidades de Claudia Sheinbaum para ser la primera Presidenta de México y aunque celebró la ventaja de más de 20 puntos que conserva ahora, hizo un llamado a no confiarse el próximo 2 de junio.

“Vamos a tener la virtud de tener a la primera mujer Presidenta, Claudia Sheinbaum; la mujer honesta, científica, trabajadora e inteligente, no hay comparación (...) Hay una competencia electoral, pero la decisión ya está dada, más de 20 puntos arriba de diferencia”, señaló.

En tanto que, Beatriz Mojica Morga, candidata al Senado de la República, expresó: “Estamos muy orgullosas de usted porque nuestras abuelas cuando cumplieron 18 años no podían votar y hoy vamos a tener Presidenta; abrieron camino nuestras abuelas, nuestras mamás y hoy es un gran orgullo, sabemos que lo va a hacer muy bien porque usted es una mujer preparada, una mujer científica, una mujer de izquierda y además, es una mujer de resultados”.

Finalmente, Leovigilda Chávez Hernández, candidata a la presidencia municipal de Zihuatanejo hizo el llamado de “brindarle todo nuestro apoyo, que no se quede nadie sin votar este 2 de junio, por 5 de 5 todo Morena”.

Al evento también acudieron las candidatas a diputadas federales Maricarmen Cabrera Lagunas y Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna; a diputaciones locales Vladimir Barrera, Rafael Ramírez Martínez y Leticia Rodríguez Armenta; así como Giovanni Martínez, candidato a presidente municipal de Coahuayutla; Jacinto Mellin Guevara, candidato a la presidencia municipal de La Unión; José Popoca Martínez, candidato a la presidencia municipal Petatlán; Alba Soberanis, candidata a la presidencia municipal de Tecpán; Jorge del Río, candidato a la presidencia municipal de San Jerónimo; Clara Bello, candidata a la presidencia municipal Atoyac; Víctor Hugo Catalán Díaz, candidato a la presidencia municipal de Coyuca; Héctor Ulises García Nieto, delgado político de la Dra. Claudia Sheinbaum; y Leonel Godoy Rangel, coordinador de la Cuarta Circunscripción.

JVR