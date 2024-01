'Hoy regreso a Tlalpan, ilusionada, con cariño y con amor por este movimiento que hemos construido todos y todas': Claudia Sheinbaum

Con inmensa alegría, la precandidata de Morena, PT y PVEM a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con militantes de Tlalpan, alcaldía que gobernó antes de ser Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, dónde recordó la importancia que esta demarcación significó en los inicios del movimiento de Transformación , el cual aseguró fue construido por todas y todos. La precandidata compartió este Día de Reyes en casa, con simpatizantes de Tlalpan y partió la tradicional rosca.

“Hoy regreso ilusionada, con cariño, con amor, de verlos a todos y a todas, en este movimiento que hemos construido todos y todas aquí en la Alcaldía de Tlalpan. Entre todos, nadie se ha cansado, estoy en casa”, señaló.

Claudia Sheinbaum regresó a Tlalpan, ahora como precandidata a la presidencia de México. Especial

La precandidata única de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” –conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) – expresó su cariño y nostalgia de regresar al lugar donde comenzó la historia, con obras y proyectos en favor de los que menos tienen y destacó que hoy corresponde lograr una nueva hazaña para darle continuidad a la Cuarta Transformación.

“Este es un movimiento social que no para, nosotros no podemos burocratizar, nosotros no llegamos a la Jefatura de Gobierno o no vamos a la Presidencia de la República para llegar a un cargo, nosotros vamos a un nuevo encargo que nos da el pueblo de México. Ese encargo que aprendimos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a gobernar desde territorio, a hacer que los gobiernos sean del pueblo para el pueblo, como bien se dice, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y ahora nos toca cumplir aquí en Tlalpan, en la Ciudad de México y en todo el país una nueva hazaña”, afirmó.

Recordó que en la Cuarta Transformación no cabe la corrupción, pues destacó que “el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder no es para servirse, el poder no es para enriquecerse, el poder no es personal, el poder es para servir a los demás.

Al respecto, recordó el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, quien ajustó su sueldo a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contraste a los demás ministros que hoy en día ganan más que el Presidente de la República.

“Los impuestos son para regresarlos al pueblo de México y los gobernantes en la justa medianía para que lo oigan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra nueva ministra de la SCJN, Lenia, la criticaron por decir que ella va a ganar lo que dice la Constitución y no lo que ganan todos los demás ministros, menos que el Presidente de la República”, manifestó. *

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, refirió que gracias al cariño de la gente y los resultados que Claudia Sheinbaum consiguió cuando gobernó Tlalpan, hoy México vive el sueño de tener a su primera mujer Presidenta.

“Aquí inició la historia, caminando casa por casa, para ganar contra todos los pronósticos la Alcaldía de Tlalpan, su extraordinaria gestión la llevó a ser electa como Jefa de Gobierno y hoy estamos viviendo un sueño que se va a hacer realidad, que por primera vez en la historia de México tengamos a una mujer Presidenta. De Tlalpan para todo el país”, aseguró.

Finalmente, el coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales, Gerardo Fernández Noroña, destacó la importancia de la unidad dentro del movimiento, pues solo unidos podrán borrar lo que queda de la oposición.

“Unidad, nada es más importante que nuestro movimiento y el pueblo y no confiarnos, sin compasión a la derecha, hay que arrasarlos electoralmente, hay que borrarlos de la historia de la patria, reducirlos a su mínima expresión, no merece el pueblo esa oposición intrigante, mentirosa, embustera, que le tiene un enorme odio al pueblo”, puntualizó.

Al evento también acudieron el dirigente de Morena en Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza; la presidenta del PT en CDMX, Magdalena Núñez Monreal; el responsable de la Cuarta Circunscripción, Leonel Godoy; y la coordinadora nacional de Fuerza por México, Maiella Gómez Maldonado.

Como parte de su gira de precampaña, Claudia Sheinbaum Pardo tendrá, mañana, una reunión con militantes de Huixquilucan, en el Estado de México, y la cita será en la Liga de Fútbol Francisco Villa en punto de las 13:00 horas.

