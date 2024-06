CNTE 'dio la cara' al rescatar la educación pública de neoliberalismo: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya que “rescató y salvó” a la educación pública de las políticas neoliberales, lo cual ha sido “importantísima” para el desarrollo con justicia en México.

“En los momentos de más apogeo neoliberal, ellos dieron la cara y sufrieron mucho porque fueron reprimidos, pero gracias a esa lucha se salvó, se rescató la educación pública. Es importantísima para el desarrollo con justicia en nuestro país”, aseguró AMLO en la conferencia de prensa matutina.

AMLO destacó la buena relación que mantiene con los maestros del país, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aunque la disidencia ha sido quien “dio la cara” para defender la educación pública.

AMLO dijo que se están entregando buenas cuentas en materia educativa al mejorar las condiciones laborales de los maestros y maestras, además de que hay más opciones ante la racha privatizadora de la educación durante el periodo neoliberal.

AMLO explicó que se mejoraron los planteles con la puesta en marcha del programa “La escuela es nuestra”, así como el otorgamiento de más becas para los estudiantes del país.

Asimismo, AMLO reconoció el apoyo que tiene de Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública porque es una mujer con convicciones, además de los maestros de la CNTE.

Primero, apoyarnos para mejorar la educación en las maestras y en los maestros, respetarnos, pero no se hizo antes, que se les maltrató y se les echó la culpa de que si no se avanzaba en lo educativo, porque ellos no asistían a dar clases, excusas, pretextos, cuando lo que buscaban era privatizar la educación