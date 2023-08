En Coahuila recolectan firmas contra los libros

Ciudadanos se reunieron en la plaza mayor de Saltillo, Coahuila, para recabar firmas mediante las cuales pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que frene la distribución de los libros de texto.

Rodolfo Silva Rosales, quien forma parte del gremio de escuelas y colegios particulares de La Laguna dijo que los libros “atentan contra la educación e intentan adoctrinar a las infancias mexicanas”.

Agregó: “Ya en toda la nación la gente está levantada y estas firmas las vamos a llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los amparos no se están respetando y por eso también vamos a tener una marcha contra esta imposición de libros”.

El dirigente destacó que la postura de los gobiernos donde rige Morena atenta contra las infancias. Aseguró que ya tuvo oportunidad de revisar los 30 ejemplares que emitió la SEP y apuntó que, desde su postura, existe un grave daño a las infancias y una “perversión” en los contenidos.

El convocante quien encabezó el mitin realizado en la capital de Coahuila, entrego trípticos a quienes se acercaban a firmar y advirtió que los laguneros no permitirán “que este tipo de materiales dañen la inocencia de las infancias”.

El pasado viernes, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que a los maestros se le está capacitando para que puedan sustituir en clases las deficiencias que vienen en los libros de texto, sobre todo en las asignaturas de Lectura y Matemáticas, y afirmó que, hasta no realizar un análisis exhaustivo, el estado se mantendrá firme en su negativa a la distribución de los libros de texto.

El gobernador aseguró que los materiales son “inadecuados y deficientes, y que en Coahuila “estamos acostumbrados a levantar la voz, no nos dejamos”.

Riquelme también afirmó que hasta que no exista “una resolución en la batalla jurídica en la que se encuentran, estos materiales el estado se mantendrá en esa postura”.

“Hay temas no aptos para nuestros niños pequeños y, como padres, a la gran mayoría no nos gusta que se aborden cuando están chiquitos, ya más grandes, cada joven puede decidir agarrar su camino y creo que ese material para nosotros no es adecuado para que puedan enseñar a nuestra niñez, no es favorable para que ellos puedan salir adelante y sepan cómo sortear eso que vienen los libros de texto”, dijo el mandatario estatal.

Asimismo, y para prevenir la falta de materiales educativos en el nivel secundaria, el gobierno de la entidad informó que en distintas escuelas de Saltillo ya están solicitando a los alumnos que entreguen los libros de texto que recibieron durante el ciclo pasado, ya que de esta manera facilitarán a los estudiantes nuevos los textos para continuar con su aprendizaje en el ciclo 2023-2024.

La Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) afirmó que se cuenta con el cien por ciento con los libros del nivel preescolar, el 85 por ciento de los libros de texto para el nivel primaria y todavía hace falta que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) envíe el total de los ejemplares para el nivel secundaria.