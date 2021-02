Cobrará la ONU 525 mdp al año en promedio por comprar medicinas

La Secretaría de Salud (SSa) pagará dos mil 628 millones 562 mil 434 pesos en la puesta en marcha de las compras consolidadas para el abasto de medicamentos a la Agencia de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con el compromiso de que serán las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Adicionalmente, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) deberá pagar durante cinco años del contrato 120 mil 660 millones de pesos, por las medicinas y equipo que se compre.

Por lo que cada año, entre 2020 y 2024 se pagarán 525 millones 712 mil 486 pesos. Con el dinero que recibirá la agencia, se podrían comprar 13 millones 70 mil 922 millones de vacunas Sputnik V, cada una con un costo de 10 dólares, que servirían para inmunizar a seis millones 535 mil 461 personas con dos dosis.

De acuerdo con el adelanto del Censo Poblacional, presentado por el Inegi, hay 126 millones de mexicanos, por lo que se requerirían 252 millones de dosis de la vacuna rusa, en el supuesto de que fuera necesario aplicar el biológico a toda la población del país.

Juan Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios farmacéuticos, dijo a La Razón que este contrato era “verdaderamente leonino” para el Gobierno mexicano, porque concede muchas facultades a la agencia de Naciones Unidas y “tiene pocas responsabilidades si algo sale mal”.

El abasto de medicamentos para el sector público está calculado en más de 100 mil millones de pesos y el acuerdo firmado por la SSa, a través del Instituto de Salud, del que La Razón tiene una copia, lo deja en manos de Naciones Unidas, aunque le impone pocas obligaciones.

Gráfico

Por ejemplo, el convenio “comprende la adquisición de medicamentos y material de curación, pero la distribución hasta el destino final estará a cargo del Insabi”.

Si al comprar las medicinas en el extranjero aumentan de precio por el tipo de cambio o por los impuestos arancelarios que deban pagarse, México tendrá que cubrir a la UNOPS la diferencia, pero señala que si hubiera un remanente, se pondrá a disposición del Insabi, que deberá reclamarlo en un plazo de hasta dos años.

El organismo de Salud se comprometió a pagar dos mil 206 millones 986 mil 771 pesos, por “costos indirectos”, que son gastos corporativos y de los servicios globales de la UNOPS; a éstos se suman los costos directos, otros 421 millones 575 mil 663 pesos, generados por los sueldos de su personal y operaciones logísticas para conseguir los medicamentos, lo que suma dos mil 628 millones 562 mil 434 pesos.

En el convenio, México se compromete a brindar inmunidad diplomática a los funcionarios de UNOPS y por tanto asumirá la responsabilidad de las acciones a cargo de los empleados y colaboradores y los defenderá ante cualquier demanda en su contra, salvo que ellos incurran en negligencia o delitos donde haya dolo.

UNOPS, dice el contrato, no “asume responsabilidad sobre errores que pudieran existir en las relaciones de medicamentos que le solicite el Insabi”.

En otra cláusula se fijó que mientras México no pague, “la agencia de Naciones Unidas no avanzará en el proceso”. este medio preguntó si hubo retrasos en los pagos a la Secretaría de Hacienda, la cual respondió que la “Tesorería de la Federación realizará la transferencia de recursos, pero el Insabi debe dar la instrucción”, sin especificar si hubo o no retrasos.

Los recursos que pagará el organismo de Salud se cargarán a su propio presupuesto o a través del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) que sustituyó al anterior Fondo de Desastres catastróficos del Seguro Popular, explicó la Secretaría de Hacienda. De este fondo salieron 40 mil millones de pesos para la reconversión hospitalaria.

Este rotativo solicitó una entrevista con Juan Ferrer, director del Insabi, para conocer el estado financiero de este convenio con la UNOPS, pero respondieron que la información debe proporcionarla la agencia de Naciones Unidas.

Hasta ahora el convenio con UNOPS muestra un mes de retraso. En respuesta a la solicitud de información presentada por este rotativo, fuentes de la agencia dijeron que este viernes se conocerá a quiénes participarán en la licitación de mil 800 claves de medicamentos y materiales de curación, compra calculada por la agencia en unos 65 mil millones de pesos.

Los primeros contratos de esta licitación se firmarán a finales de marzo y principios de abril, con el compromiso de que las empresas entreguen los productos al mes siguiente, es decir mayo.

Sin embargo, las empresas mexicanas advirtieron que ese contrato difícilmente se cumplirá, pues la producción lleva entre tres y cuatro meses y no hay ninguna compañía que tenga en stock una cantidad semejante a la solicitada.