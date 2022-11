Coinciden AMLO y Boric en integración regional, pero discrepan sobre las formas.

Los presidentes de México y Chile, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric, coincidieron en la necesidad de reformar a la Organización de los Estados Americanos, pero mostraron diferencias en cuanto a la integración a organismos financieros internacionales y multilaterales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que le correspondía al candidato de Brasil ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero el apoyo mostrado por Washington, provocó que México mantuviera a su candidato impidiendo llegar a un acuerdo.

Llevaba a mano para hablar con claridad el candidato propuesto por el gobierno de Brasil y apoyado por el gobierno de Estados Unidos, entonces no se logró, entre nosotros, un acuerdo y nosotros preferimos mantener a nuestro candidato, lamentamos que no se haya llevado a cabo un cambio en la política del BID y de otros organismos financieros internacionales

Mientras que Gabriel Boric dijo que lamentablemente no hubo diálogo entre los países para pensar en un BID a largo plazo y no solo coyuntural.

Yo creo que justamente esta visita a México nos ha permitido estrechar las relaciones con México y no me cabe ninguna duda de que si hubiésemos tenido la posibilidad de un diálogo así de profundo como el que hemos tenido hoy día con el Presidente López Obrador hubiese sido más fácil ponerse de acuerdo respecto a este tema y por eso insisto en que esta estas conversaciones son de utilidad para los países pensando más allá del resultado final del vídeo en cómo podemos tener un Banco Interamericano del desarrollo que efectivamente aporte a un desarrollo que sea sustentable en los países no solamente en términos de hacer frente a crisis que se provocan dentro del mismo