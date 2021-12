Colectivos señalan que 2021 fue el año de olvido para las mujeres en situación de violencia

Organizaciones de la sociedad civil y colectivos aseguraron que en 2021 quedó en el olvido el combate a la violencia de género, toda vez que las autoridades no prestaron interés en el tema de seguridad, y se tradujo en más agresiones a mujeres y niñas.

En entrevista con La Razón, Arussi Unda del colectivo Brujas del Mar mencionó que la falta de recursos y cierre de refugios, abonó al problema de la violencia de género, ya que las mujeres no tienen un lugar donde resguardarse en caso de ser agraviadas.

“A mí me parece que terminamos 2021 debiendo mucho, por temas relacionados a la falta de presupuestos para combatir y prevenir la violencia. Todavía no se ve que haya rutas, estrategia, propuestas realistas, porque al contrario, se ha quitado dinero para la protección de niñas y mujeres en los refugios, ya que muchos han cerrado”.

La activista detalló que en este año no hubo interés por parte del Gobierno federal en el tema, siendo un ejemplo claro de ello el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual no se hizo ninguna mención sobre este rubro, “y eso denota la falta de interés de las autoridades por proteger a las mujeres”, dijo.

Además adelantó que para el próximo año –cuando la amenaza del COVID-19 disminuya– volverán a salir a las calles y retomarán las manifestaciones, y luchas que se quedaron pendientes desde 2019.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2021, se registraron 887 carpetas de investigación por feminicidio , un aumento de 2.5 respecto a 2020.

Por separado, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) explicó que hubo avances legales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como despenalizar el aborto en varios estados del país .

La activista añadió que se deben judicializar más carpetas contra agresores, avanzar en la impunidad que existe y que se encuentra arraigada, y que el Gobierno sea menos omiso a la violencia de género.

“Debemos garantizar sobre todo el respecto a los derechos humanos, poner a las mujeres en el centro del debate ya que la autoridad dice que hay una política feminista, pero sólo es en el discurso y para quedar bien, porque en los hechos no hay nada de ello”, agregó.

Por su parte, Perla Acosta, directora de Más Sueños dijo que e n 2021 no hubo interés, y la inseguridad creció a niveles alarmantes lo que se tradujo en más agresiones contra las mujeres.

“Hay total desinterés de las autoridades, ya que no cambiaron nada las cosas y es un poco desalentador. No hay combate a la inseguridad, hay un problema de impunidad enorme en toda la República Mexicana, al final nos afecta eso más a las mujeres porque no podemos estar en espacios públicos sin sentirnos inseguras”, aseveró.