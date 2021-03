Colmenares a diputados sobre informe del NAIM: No hubo mala fe en resultados

El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, rechazó tener alguna responsabilidad en torno al informe sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dijo que se está investigando si alguno de los auditores actuó bajo intereses políticos o personales.

“Estamos colaborando y pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización, y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal”, declaró desde la Cámara de Diputados.

El funcionario aseguró que la Auditoría es por su naturaleza apartidista y apolítica; “cualquier otra interpretación a sus auditorías sí sería política, pero trabajamos siempre conforme a la ley”.

Sobre la auditoría publicada el pasado 6 de febrero, en la que se dio a conocer que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) costó 333 mil millones de pesos, pero que posteriormente se reconoció que hubo un error, Colmenares explicó que este año realizaron mil 400 “a pesar de la pandemia”, de las cuales solo hubo discrepancias en una, la del NAIM, sin embargo, ya se está solventando con autoridades del Grupo aeroportuario.

“Efectivamente hay una discrepancia, que algunos consideran un error en la auditoría de desempeño, sin embargo, lo que hicimos fue, todo dentro de la ley, pedirle a otro grupo auditor para que se reunieran con el grupo aeroportuario. Me informaron que ya en estos días tendremos resultados concretos y comparativos con el informe realizado anteriormente”, expresó.

Aclaró que no hubo presiones de ningún tipo para que se publicara la carta en la que se reconoce que el costo de la cancelación el NAIM no fue de 333 mil millones.

No hay ningún tipo de presiones ni de mala fe, si hubiera algún comportamiento negativo, pues yo sería el primero en denunciarlo David Colmenares, Auditor Superior de la Federación

Finalmente, recordó que al tomar el cargo, protestó cumplir con la constitución y las leyes que de ella emanan, por lo que nunca ha faltado a la ley.

“En toda mi vida me he conducido con estricto apego a la legalidad y al marco normativo en las instituciones que me han dado la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del bien gobierno, no he permitido, ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales”, concluyó.