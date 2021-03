Comisión de Cámara de Diputados aprueba matrimonio igualitario; pasa al Pleno

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que modifica 25 artículos de la Constitución en materia de igualdad sustantiva, que entre otras cosas, reconoce el matrimonio igualitario, la autonomía reproductiva, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

El dictamen también prohíbe la discriminación a las personas por identidad y expresión de género u orientaciones sexuales, y establece la promoción de estrategias para erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar que la impartición de justicia sea con perspectiva de género.

La iniciativa también contempla paridad de género en el nombramiento de los servidores públicos, y establece que antes de designar candidatos a cargos de elección popular, “los partidos deberán vigilar que no hayan sido condenados mediante sentencia firme por violencia familiar o doméstica, delitos del orden secular y no estar registrados como deudores de pensión alimentaria”.

El proyecto fue aprobado con 19 votos a favor por parte de los diputados de Morena, PT y MC, cuatro en contra del PAN, así como cuatro abstenciones del PRI y el PES. Se discutirá la próxima semana en el Pleno.

Así fue el debate para aprobar el matrimonio igualitario

Al sustentar el dictamen, la presidenta de la comisión, Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, explicó que el proyecto permitirá “garantizar el derecho de las parejas homosexuales a establecer relaciones formales al igual que las parejas heterosexuales”.

El debate se centró en la reforma al párrafo segundo del artículo cuarto en materia de autonomía reproductiva, para respetar el derecho de la mujer a decidir libremente sobre el número de hijos o a no tenerlos. Al respecto, los legisladores de oposición aseguraron que en los hechos, la reforma busca legalizar el aborto.

Alavez Ruiz explicó que el proyecto permite a las mujeres decidir de manera libre, responsable, informada y segura, sobre tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, así como a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva, tema que nada tiene que ver con el aborto.

“Esto incluye la reproducción asistida, así como la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado”, puntualizó.

¿Qué dijo el PAN sobre el matrimonio igualitario?

Pese a ello, los panistas demandaron sacarlo de la discusión por tratarse de una propuesta “ambigua”.

“Yo lo que pido es que todo lo que tiene ambigüedad, que no tiene claridad, se deje por este momento de lado, o en su caso, se especifique, que por ejemplo, autonomía reproductiva no se refiere a aborto, pero en varios términos tendría que estarse especificando lo mismo, porque no hay una claridad y un criterio ni siquiera internacional”, aseveró.

El morenista, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que negar el derecho a la autonomía reproductiva tiene que ver con el machismo, “origen de todas las dictaduras y todas las sumisiones”.

“El machismo divide la especie en dos y subordina una mitad a la otra, origina el centralismo, el autoritarismo, el totalitarismo y el racismo, que es la disolución en cadena de la especie humana”, aseveró.