Aprueban en Comisión de Estudios Legislativos del Senado Plan B de Reforma Electoral

La Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobó el Plan B de la Reforma Electoral, por lo que este martes pasará al pleno en primera lectura.

Luego de que no alcanzó el quórum para sesionar de manera conjunta con la Comisión de Gobernación al mediodía, esta tarde la comisión que encabeza el senador Rafael Espino avaló, con siete votos a favor, tres en contra y una abstención –se abstuvo el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños-Cacho–, las reformas.

De este modo, en la sesión del pleno de este martes pasarán en primera lectura los dictámenes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la nueva Ley de Medios de Impugnación.

A diferencia de la sesión de la Comisión de Gobernación, en la que sólo estuvieron presentes los senadores de Morena, en la de Estudios Legislativos Segunda sí participaron los representantes de la oposición, como Germán Martínez, Damián Zepeda, Indira de Jesús Rosales, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Mancera, quienes votaron en contra y expusieron sus argumentos.

Particularmente el senador Germán Martínez reprochó que por la opinión y el rechazo de la Cuarta Transformación a dos consejeros electorales que terminan su encargo el año próximo, en referencia a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, estén dispuestos a descuartizar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Y envió un mensaje directo al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para que se defina y deje los “malabares verbales” buscando el el capital en la oposición y en el gobierno.

“Ya estuvo bueno de jalarle la liga al Presidente, si quiere reintegro en Morena, que lo diga, ya que se defina, esto, entre comillas, se dice en la mañanera, y estoy de acuerdo, es tiempo de definiciones, defínete, senador Monreal, ya estuvo de tibiezas, ya estuvo de estar jugando.

“Nosotros lo hemos apoyado en la oposición para presidente de la Mesa Directiva, para presidente del Senado y andar buscando el capital en la oposición para luego irlo a cobrar al gobierno o andar buscando al gobierno para venir a cobrarlo a la oposición, que él saque el peine bien y defina de qué lado está, del lado de la restauración autoritaria de un INE débil o del lado de defender la eficacia del instituto”, manifestó.

Al inicio de la sesión de la comisión, el senador morenista Félix Salgado Macedonio sostuvo que el objetivo de esta reforma es tener una democracia barata y emitió una serie de descalificativos en contra de los actuales consejeros del INE

“De nueve consejeros electorales, cuatro son abogados, el resto no conoce la ley, otros son empresarios, creo que hasta socios del club de futbol los Pumas, entiendo, a ver qué dice Ciro Murayama si es cierto, habrá que preguntarle si es socio o no de los Pumas, y ellos traen una grilla barata, corriente, tratando de confundir al pueblo, el INE no se toca, y entre ellos se andan toqueteando, coquetos, baratos corrientes y además corruptos y tontos”, declaró.

JVR