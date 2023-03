Comisiones del Senado avalan a aspirantes para comisionado del Inai; "elección será por acuerdo político", acusan

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción Transparencia y Participación Ciudadana y Justicia del Senado aprobaron el dictamen con la lista de 52 aspirantes con las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo que dejará Francisco Javier Acuña Llamas en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Sin embargo, durante la sesión de las comisiones, senadores de la oposición y hasta de Morena manifestaron su inconformidad con el hecho de que el nombramiento se resolverá finalmente por acuerdo político en la Junta de Coordinación Política.

De los 52 perfiles, los 10 mejores puntajes son, el de las cinco mujeres: María de los Ángeles Guzmán García, Ileana Hidalgo Rioja, María de Lourdes López Salas, Luz María Mariscal Cárdenas y Alma Cristina López de la Torre, mientras que el de los cinco hombres incluyen a: Julio César Bonilla Gutiérrez –impulsado por Morena–, Jonathan Mendoza Iserte, Luis Gustavo Parra Norieda, José David Cabrera Canales y Salvador Romero Espinosa.

Y es que luego de que el Presidente de la República vetó los otros nombramientos que realizó el Senado para el Inai, señalaron que lograr otro acuerdo político podría afectar al propio instituto.

El senador Germán Martínez, del Grupo Parlamentario Plural, acusó que es evidente que hay una “asquerosa parcialidad”.

“Al final es un acuerdo político y va a la Junta Coordinación Política, somos políticos, no le temamos a hacer política, no le temamos a los balances y a los contrapesos internos (…). Por supuesto que sí hay una asquerosa parcialidad o una violación a la Constitución, como la de Yasmín Esquivel que plagia tesis, eso no lo vamos a aceptar”, manifestó.

El político michoacano dijo que es evidente que al igual que en el proceso de selección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en el de los comisionados del Inai hay preferencias por personajes vinculados a Morena.

El senador del PAN, Damián Zepeda, puntualizó que todo el proceso constituye un retroceso: “Yo no estoy de acuerdo en que agarren el último lugar y lo pongan y que el discurso sea 'está elegible'. Ah pues entonces ¿para qué evaluamos? Mejor no hagamos ningún tipo de evaluación y pasas el listado, quién se inscribió y vamos a ver quién genera consenso político, qué pena”, aseveró.

En el mismo sentido se expresó la también panista Xóchitl Gálvez, quien dijo que de nada sirve un comité técnico que haya dedicado tiempo para la evaluación de los perfiles de los aspirantes, cuando al final todo se va a quedar en un acuerdo político en la Jucopo.

El senador de Morena, Rafael Espino, también reconoció que al final la definición será por acuerdo político.

