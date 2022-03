Comité de Ética en San Lázaro va por resolver quejas contra 18 diputados

La Comité de Ética de la Cámara de Diputados arrancó con el desahogo de siete quejas presentadas contra 18 legisladores de las bancadas de Morena y PAN acusados de agresiones físicas y verbales durante la LXV legislatura.

Durante la sesión de este miércoles, el presidente de la comisión, Jaime Humberto Pérez (Morena) apuntó que en seis casos de busca un acuerdo mediante el diálogo, mientras que, en el último, la demandante busca seguir el procedimiento.

Este último caso se trata de la diputada Salma Luévano, quien interpuso una queja contra el panista Gabriel Quadri por los comentarios transfóbicos expresados en sus redes sociales.

"El único caso que hasta este momento no ha tenido un proceso de acuerdo, es el que la diputada Salma Luévano, que está señalando al diputado Quadri, es el único caso que yo personalmente he dialogado con la parte que señala y me ha dicho, quiero que el procedimiento continúe", apuntó.

El diputado explicó que los acusados tienen cinco días hábiles para presentar más pruebas a favor o en contra, y de ahí, ambos tienen que venir a comparecer a este comité.

En cuanto a las sanciones, detalló que van desde la amonestación en privado, la amonestación en público, el retiro de alguna comisión o comité donde se encuentre y hasta el retiro de un mes de dieta, que asciende 74 mil pesos.

Entre las seis quejas restantes están la de cinco ciudadanos de la alcaldía Coyoacán contra el morenista Manuel Alejandro Robles por agredir físicamente al diputado del PAN José Elías Lixa durante la discusión de la Ley de Ingresos.

Otrs corresponde a la diputada Margarita García (PT), quien presentó una denuncia contra Jorge Arturo Espadas, del PAN, por una supuesta agresión física en la misma sesión, en octubre pasado.

Una tercera queja fue presentada por 58 legisladores contra Marisol García (Morena) por exhibir desde su curul una pancarta con la palabra “cule...” durante la intervención de la perredista Olga Espinosa, en la discusión del Presupuesto de Egresos 2022.

En otra queja, la panista Cecilia Patrón acusó a 13 legisladores de Morena y PT, entre ellos Leonel Godoy, Pablo Amílcar Sandoval, Gerardo Fernández Noroña, Benjamín Robles, Margarita García y Hamlet García de agredir verbalmente a la diputada Margarita Zavala en su intervención en tribuna.

En tanto, Gabriel Quadri y su compañera María Teresa Castell interpusieron una queja contra María Clemente García (Morena) por agresiones.

Por su parte, Gabriela Sodi (PRD) presentó queja contra María Clemente García por obstaculizar los trabajos de la Comisión de Grupos Vulnerables.

