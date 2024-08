Comitiva de trabajadores del PJ entrega solicitud de diálogo a diputados para frenar reforma judicial

Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron nuevamente este lunes en contra del avance de la reforma al mismo impulsada por el Gobierno federal, lo cual culminó con la entrega de un pliego a diputados para intentar establecer un diálogo, antes de la discusión de la iniciativa en Cámaras.

En medio de empujones e intentos por derribar la seguridad que defiende los accesos a la Cámara de Diputados, una comitiva de trabajadores del Poder Judicial liderada por Patricia Aguayo entregó una solicitud de diálogo con los legisladores, quienes discuten a partir de este lunes la iniciativa de reforma.

Lo anterior en medio de riñas con la seguridad de San Lázaro, así como entre gritos de “¡No empujen!” y consignas como “¡La justicia imparcial ha muerto!” y “¡En dónde están los diputados que nos iban a escuchar!”.

▶ #Video | Entre empujones, una comitiva encabezada por Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del #PoderJudicial, consigue ingresar a la Cámara de Diputados a entregar un pliego para intentar diálogo con los diputados, antes de que se apruebe la reforma pic.twitter.com/6yyRX98niy — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 26, 2024

Desde alrededor de las 09:00 horas, los trabajadores del Poder Judicial se congregaron en la sede del mismo, en Eduardo Molina no. 2, con el objetivo de manifestarse pacíficamente en contra del avance de la reforma.

A causa de ello, autoridades de la capital mexicana han reportado bloqueos intermitentes de trabajadores del Poder Judicial.

El conflicto escaló al interior de la Cámara de Diputados, pues apenas iniciado el debate sobre la reforma judicial, la diputada Susana Cazares, quien en febrero renunció a la bancada de Morena, acusó que el partido está impidiendo su uso de la palabra.

▶ #Video | "Estoy hasta la madre... han hecho de mi vida un pinche infierno", reclama entre lágrimas la diputada Susana Prieto Terrazas (@terrazas_prieto) al acusar a #Morena de impedirle participar en la discusión de la reforma judicial pic.twitter.com/Geibcj6LnH — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 26, 2024

“No estoy de acuerdo con su reforma y ellos lo saben y por eso no me quieren hacer uso de la palabra”, acusó.

“La violencia política que han ejercido en mi contra ha sido una verdadera vulgaridad. Me sacaron de la Comisión de Puntos Constitucionales. Me quieren obligar a estar en otro partido político o que me vaya a otra facción parlamentaria”, abundó.

