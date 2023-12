'Cuando se comparte la prosperidad, entonces México florece': Sheinbaum; destaca importancia de fortalecer la economía de abajo hacia arriba

"Cuando se apoya al que menos tiene, cuando se comparte la prosperidad, entonces México florece”, fue el mensaje de la precandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su encuentro con militantes de Tehuacán, Puebla, donde recordó que la Cuarta Transformación impulsa el crecimiento de la economía de abajo hacia arriba, en beneficio de todos.

Durante su discurso, resaltó los logros alcanzados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dieron estabilidad económica al país, lo que ha impulsado a que México sea visto como un país bien posicionado ante el mundo.

“Hoy el peso está mejor que nunca; no hay inflación, —más que la inflación internacional que hubo por la guerra en Ucrania, no por lo que se hizo en México—; hay la mayor Inversión Extranjera Directa que no había habido; la economía está creciendo; tenemos una muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, nuestros socios comerciales, con todo el mundo”, agregó.

Recordó que, por años, los gobiernos anteriores impulsaron un modelo económico que sólo generó desigualdad y pobreza para los mexicanos, donde presumían al país por la mano de obra barata y por la explotación de trabajadores y trabajadoras mexicanas.

“Lo que tenemos que presumir es la riqueza de nuestro país, su riqueza natural, su riqueza cultural, lo trabajadores que son los mexicanos y mexicanas. Miren Puebla, presumen mucho Nueva York y ¡que sería de Nueva York sin los poblanos y poblanas que trabajan allá!”, aseveró.

Por ello, expuso que la continuidad de la transformación implica mayor desarrollo para el país, a través del Plan C que busca construir justicia y democracia desde abajo.

“Por eso queremos más democracia, más desarrollo en nuestro país y que no se nos olvide el Plan C del Presidente López Obrador, que construye democracia desde abajo”, manifestó.

Finalmente, llamó a la militancia de Puebla a mantener la unidad como eje fundamental que permita garantizar el triunfo en el próximo año, pero también invitó a tener más apertura para que más personas que no son parte del movimiento se sumen.

“Somos un movimiento unitario, algunos se incorporaron hace tiempo, otros se fueron incorporando poco a poco, pero todos tenemos algo en común, decía Heberto Castillo: ‘a veces no importa de dónde vienes si no lo importante es estar de acuerdo a dónde vamos’. Hay un solo camino para México, ese camino se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México, no hay más”, concluyó.

Por su parte, el coordinador de la Defensa de la Transformación en Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció a Claudia Sheinbaum como una fiel promotora del Humanismo mexicano, que quedó confirmado en su paso como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde uno de sus mayores logros fue reducir la inseguridad.

“Es una mujer que ha mostrado eficacia en todas las responsabilidades que ha tenido, es una mujer verdaderamente heredera del Humanismo mexicano que ha encabezado López Obrador y por eso la doctora es una persona que sabe atender un tema que nos preocupa, que es el tema de la seguridad; la doctora Claudia Sheinbaum puso orden en la seguridad de la Ciudad de México y así lo va a hacer en Puebla”, afirmó.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.