Sobre compra de Banamex, AMLO ve bien que Germán Larrea lo compre

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó que el empresario Germán Larrea pueda comprar Banamex, ya que lo haría con capital nacional, está al corriente en el pago de sus impuestos y aceptaría mantener el patrimonio cultural del banco.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que Daniel Becker, director de Grupo Financiero Mifel, también se mantiene en la pugna por adquirir Banamex a Citigroup.

Asimismo, dejó en claro que desde su gobierno no se va a vetar a ningún mexicano que esté interesado en la transacción, siempre y cuando cumpla con los requisitos.

“Ellos están participando y si cumplen con los requisitos no tienen por qué no participar. Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente de los impuestos y hasta donde tengo información Larrea está al corriente del pago de sus impuestos y es capital nacional y creo que aceptaría que el patrimonio cultural del banco se quede en el país, yo creo que aceptaría", dijo en Palacio Nacional.

“Otra cosa es que no se despida a los trabajadores y en este caso por ejemplo Larrea que no tiene banco”.

