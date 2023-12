Acusado de soborno

Conceder asilo político a ex vicepresidente Jorge Glas no sería lícito: Ecuador a México Mientras la situación jurídica de Glas sigue generando polémica en el país andino, la defensa del ex vicepresidente argumenta que el pedido formal se sustenta en la necesidad de “precautelar su vida, su integridad física y su salud” ante “hechos que revisten carácter político”