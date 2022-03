Condena ONU-DH asesinato de periodistas y activistas en México

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos del defensor de derechos humanos José Trinidad Baldenegro y del periodista Armando Linares López.

A través de un comunicado, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH dijo que “el asesinato de tres defensores de derechos humanos en la comunidad de Coloradas de la Virgen en los últimos 5 años, genera consternación y honda preocupación, pues refleja el contexto de inseguridad y violencia en la que viven sus habitantes”, indico.

El funcionario internacional señaló que es de vital importancia que las autoridades adopten medidas efectivas para cumplir con su obligación de garantizar la protección y seguridad de las personas defensoras frente a cualquier posible amenaza, amedrentamiento o agresión.

De acuerdo con informes locales, la mañana del 7 de marzo, José Trinidad Baldenegro fue atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados, quienes además quemaron su vivienda y su vehículo.

El homicidio se suma al de su padre y hermano ocurridos en 1986 y 2017.

Mientras que el 15 de marzo, Armando Linares López, periodista y director del medio de comunicación Monitor Michoacán, fue asesinado en el municipio de Zitácuaro. El homicidio del comunicador ocurre luego de diversas denuncias que realizó por el ataque a, medio el 31 de enero pasado, durante el cual fue asesinado Roberto Toledo, colaborador de Monitor.

“Persiste una extendida impunidad sobre los autores materiales e intelectuales de los atentados contra personas periodistas, situación que favorece la reiteración de estos actos de violencia. Es urgente redoblar esfuerzos coordinados a nivel federal y local para adoptar medidas preventivas y de investigación capaces de crear un ambiente de seguridad para las personas que ejercen el periodismo en el país”, comentó Fernández-Maldonado.

De acuerdo con la ONU los homicidios pueden tener relación con la labor informativa que realizaban los periodistas, por lo que hizo un llamado a las autoridades para amentar las investigaciones, dar con los responsables y avanzar en la atención de las causas estructurales que favorecen estos ataques para evitar la impunidad.

Violencia contra periodistas y activistas, un acto atroz

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la violencia que afecta a periodistas y defensores de derechos humanos es un acto atroz que lleva años perjudicando al país, mientras que las autoridades federales solo se lavan las manos y se avientan la bolita entre ellos.

El líder del sol azteca hizo un llamado am implementar mecanismos contundentes para frenar los ataques en contra de la prensa y la libertad de expresión, además de lamentar el homicidio de Atando Linares en Zitácuaro, Michoacán.

"Se tienen que tomar cartas en el asunto. Condeno el asesinato del periodista Armando Linares, con el que ya son ocho homicidios de periodistas en lo que va del año 2022. Se tienen que generar protocolos reales para su protección, es una exigencia del propio gremio periodístico la cual nosotros acompañamos, no se puede seguir violentando a quienes realizan una labor informativa. Son actos atroces lo que está ocurriendo y no es posible que no haga nada para erradicar esta violencia que hunde en una crisis de inseguridad a nuestro país", señaló.

Zambrano Grijalva dijo que la Secretaría de Gobernación atribuye los actos de violencia a grupos del crimen organizado y grupos enquistados en las instituciones públicas de estados y municipios. "Es preocupante que desde el 2006 se han contabilizado 255 periodistas asesinados entre hombres y mujeres y este gobierno en lugar de tomar medidas para que a su sexenio no se le señale por ser indiferente y violar la libertad de expresión, cada mañana descalifique la labor periodística y polarice a México", dijo en redes.

fgr