Condena oposición violencia contra las mujeres

Partidos de oposición condenaron la violencia que en México se ejerce en contra de las mujeres y exigieron al Gobierno federal mayor protección a este sector de la población.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortes aseguró que en México 11 mujeres son asesinadas cada día, mientras que las violaciones, acoso y agresiones son una constante.

“Necesitamos un gobierno que deje de minimizar el incremento de la violencia contra ellas y trabaje en serio por cambiar esta terrible realidad”, destacó.

Por su parte, el líder del PRD, Jesús Zambrano dijo que los casos de violencia contra las mujeres siguen en aumento en el país, pero aclaró que al tema no se le pone mayor importancia, pues datos oficiales demuestran que hay poca atención a llamadas de auxilio sobre acoso, violación y agresiones familiares.

"Todas las mujeres deberían sentirse seguras al caminar por las calles sin miedo de ser atacadas física o verbalmente; sin embargo, la violencia crece de una manera desmedida, 11 mujeres son asesinadas a diario en el país ¿y qué se hace? el gobierno federal ignora esta situación, descalifica el movimiento feminista, quitó los programas sociales que protegían a las mujeres en caso de sufrir violencia familiar, el servicio del 911 ha recibido un promedio de 2 mil 500 llamadas de auxilio de mujeres al día, entre enero y septiembre solamente en este año”, señaló.

El perredista señaló que se reporta que las llamadas con mayor frecuencia recibidas son por violencia familiar, agresiones de la pareja, acoso sexual, abuso sexual y violación y solo el 40 por ciento de estas llamadas reciben atención por parte de las autoridades.

"No podemos seguir así, se tiene que buscar una estrategia y programas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias en contra de las mujeres, ni una violentada más, ni una asesinada más, los casos de feminicidio no pueden quedar impunes, las mujeres de México necesitan seguridad, no merecen vivir calladas y con miedo de denunciar a sus agresores", puntualizó.