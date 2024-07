Confían en que TEPJF frene reelección de Alito

Los expresidentes priistas Dulce María Sauri y Enrique Ochoa acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se reunieron con los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora para dialogar sobre las impugnaciones que interpusieron en el juicio contra la reelección de la presidencia de su partido. Aseguraron que tratan de resolver el tema de la mejor manera, pues “el PRI se juega la vida”.

Al salir de la reunión con Reyes Rodríguez, Sauri insistió en que, además de ser una “ilegalidad” la reelección de Alejandro Moreno, es un “desafío a las autoridades electorales, que ni siquiera conocen, en el INE, todavía los documentos básicos que fueron modificados el domingo 7 de julio, y mucho menos el Tribunal Electoral”.

La reunión ocurrió un día después de que el magistrado Rodríguez propuso declarar improcedentes cinco de las ocho impugnaciones en contra del intento de reelección de Moreno y, en cambio, remitió a los quejosos —entre ellos, Sauri y Ochoa— a que acudan a instancias del propio PRI.

Como parte de sus alegatos en la audiencia, la también exgobernadora de Yucatán señaló que no sólo la Ley General de Partidos Políticos, sino que los mismos estatutos del PRI, prohíben modificaciones a los documentos básicos durante un proceso electoral.

Asimismo, dejó en claro que el TEPJF y su Sala Superior “se va a pronunciar conforme a la legalidad y a la justicia en este asunto en el que el PRI se juega la vida”.

Ochoa Reza agregó que los exdirigentes que impugnaron están de acuerdo en que “sea el partido el que primero opine y que, una vez que eso suceda, se pueda acudir a la Sala Superior. No se nos escapa que el partido, en otras oportunidades, no responde oportunamente y que, por lo tanto, tendrá que ser el Tribunal Electoral, quien decida un incidente en caso de que el partido no acate la resolución de que esto se resuelva antes del 22 de julio”.

Aseguró que tienen la certeza de que “la ley está de nuestro lado, y tenemos la certeza de que los estatutos están de nuestro lado”.

Además, Sauri Riancho explicó que tienen programadas otras reuniones. Ayer mismo sería con el magistrado Felipe Fuentes; también dijo que este jueves tienen cita con la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, y también gestionan la posibilidad de reunirse con el magistrado Felipe de la Mata.

Respecto a las acusaciones que el dirigente priista ha hecho en contra de Sauri y Ochoa, la exgobernadora advirtió “que puede decirlo hasta que se canse”, y agregó que son distractores, pero éstos serán ignorados, pues su meta es que la legalidad prevalezca, además de la justicia, y que “el PRI tenga la oportunidad de sobrevivir”.

Ochoa Reza envió un mensaje a Alito Moreno por haberlo llamado “cínico”: “Botellita de jerez, todo lo que digas será al revés”.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez, al término de la sesión de la Sala Superior del TEPJF, dijo que el proyecto que “reencauza” las cinco impugnaciones a la asamblea priista del pasado domingo 7 de julio a instancias internas del partido, se conducirá con imparcialidad.

Además, calificó de “ignorantes” a quienes toman como decisión firme un proyecto de su autoría, el cual aún no ha sido votado por el pleno de la Sala Superior, para que los opositores al dirigente tricolor agoten primero la vía interna partidista.

Por la mañana, Sauri Riancho dijo a La Razón que, en la renovación de la dirigencia nacional, “el PRI tendría que respetar el principio de paridad y la alternancia de género, por eso la convocatoria debería haber puesto eso como uno de los requisitos para registrar las fórmulas.

“Las fórmulas deben ser encabezadas por mujeres, es uno de los elementos que estamos buscando hacer valer en la impugnación. La más evidente es la secretaria general; ella no está impedida de buscar la presidencia, ella es la que veo en la primera línea”, indicó.