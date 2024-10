¿Confiar o no en Alito?

Con más pena que gloria, nos comentan, la senadora del PRI Cynthia López Castro ofreció disculpas el sábado por no haber estado presente cuando se votó la reforma de supremacía constitucional. En un videomensaje, la legisladora explicó que se salió del salón de sesiones porque se sintió mal, ya que se le bajó la presión. Y dijo, palabras más, palabras menos, que no se vendió y que sólo se equivocó al no votar. Como sea, la ausencia de una de las senadoras más cercanas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuando se definiría una votación que Morena sacó de panzazo, aún genera muchas interrogantes y, sobre todo, dudas sobre la sinceridad de Alito cuando, el pasado miércoles llamó al PAN y a MC a reactivar el bloque de contención. Un llamado que, por cierto, no ha sido respondido. Y con acciones como las de la senadora Cynthia, nos aseguran, quizá menos responderán. Uf.