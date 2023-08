“Confío en que no enseñarán a alumnos cosas que estén mal”

Las puertas de 229 mil 379 escuelas de educación básica del país abrieron nuevamente sus puertas para iniciar un nuevo ciclo escolar, en el que convergen las emociones de los alumnos por volver a las aulas y ver a sus amigos, mientras la impartición del nuevo modelo pende de dudas, controversias y falta de uniformidad por las decisiones que han tomado autoridades educativas de distintos niveles.

Pablo comenzó ayer el tercer grado de primaria en la escuela Niños Héroes, en Ecatepec, y la noche del domingo no pudo dormir. “Es que estoy emocionado porque ya quiero ver a mis amigos, estrenar mis tenis y conocer a mi maestro”, dijo.

Camino a la escuela, cargando una mochila aún sin tanto peso, pero que le cubre toda la espalda, el niño avanza delante de su madre, quien dice sentirse tranquila, pese a la discusión desatada sobre el nuevo plan de estudios, porque “los maestros aquí, en esta escuela, son muy buenos y pues lo que ellos dicen es que estemos tranquilos, que ellos tienen que educar a los niños y yo confío en que no se pondrán a enseñarles cosas que estén mal”.

A la llegada de los planteles, niñas y niños corrían hacia dentro, unos sin despedirse de sus madres y padres; otros, principalmente del primer año, pidiéndoles que no los dejaran. Una ceremonia cívica fue el primer acto con el que varias escuelas dieron el banderazo de salida.

No vienen orientaciones didácticas en ninguno de los materiales. El libro para el maestro no aporta pedagógicamente. No cumplen con los contenidos de los programas sintéticos, mucho menos de las expectativas del docente

Socorro Pulido, Maestra de primaria

“El 12 de febrero de 1959, el Presidente Adolfo López Mateos creó por decreto la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la cual tuvo por mandato otorgar a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita, con la entrega de los libros indispensables para sus estudios”, dijo una docente en una primaria de Michoacán.

Un alumno recorrió el patio escolar hasta el presídium para recibir su paquete de nuevos materiales, como acto simbólico de la entrega de libros que sí se dio en 26 entidades federativas, con excepción de Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato, mientras que en el Estado de México y Jalisco el tema aún está en discusión.

Luego de la primera jornada de este ciclo escolar, la profesora Socorro Pulido ya tiene una ruta para enfrentar los nuevos retos que el modelo educativo representa, pues tratará de apegarse al programa sintético que dictó la SEP, buscará en los libros “qué nos es útil”.

“Sobre todo en la enseñanza inicial de la lengua escrita y las matemáticas. Porque no vienen orientaciones didácticas en ninguno de los materiales. El libro para el maestro Un libro sin recetas no aporta pedagógicamente grandes elementos. Incluyeron algunas actividades aisladas, pero no cumplen con los contenidos de los programas sintéticos, mucho menos de las expectativas del docente”, dijo la docente en entrevista.

Añadió que actuarán con reservas sobre los temas polémicos, como el último capítulo del libro multigrado “Nuestros saberes, México, grandeza y diversidad”, en el que se exalta el triunfo electoral de Morena en el 2018 y este sexenio, pues advirtió que esto podría provocar desunión entre la comunidad educativa, debido a los diversos puntos de vista al respecto.