Confirma AMLO hackeo a informes de Sedena y sobre enfermedades que padece

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la información dada a conocer sobre su salud es cierta, padece varias enfermedades.

"Lo que dan a conocer es lo que es del dominio público, sí son ciertos, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, solo hay una cosa que no tengo dice la canción, todos los que se mencionan ahí", reconoció el mandatario.

leer más Versión Impresa, 30 septiembre 2022

Luego de que se diera a conocer un ataque cibernético contra el ejército mexicano, confirmó que se trata de profesionales extranjeros que lograron penetrar información delicada.

Insistió en que todos sus padecimientos han sido públicos y sólo la emergencia generada cuando se encontraba en Palenque no había sido dada a conocer.

"Si acaso la ambulancia que fue a Palenque a principios porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días, en eso me dió Covid y tuve que esperar a que pasará el Covid y luego me hicieron el cateterismo", reveló López Obrador.

