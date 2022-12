"Corresponde a México decidir" sobre eventual extradición de Lilia Paredes: AMLO

México definirá si concede una eventual extradición de la señora Llilia Paredes, esposa del depuesto presidente del Perú, Pedro Castillo, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Corresponde a México decidir”, dijo el mandatario como resumen de la exposición del embajador Pablo Monroy, quien reconoció que al mismo tiempo en que se entregó la nota diplomática que lo consideraba persona non grata, le entregaron un voluminoso expediente sobre la señora Paredes.

En efecto en el mismo que me entregaron la nota en que se me considera persona non grata, me entregaron un expediente judicial sobre los presuntos delitos en los que está involucrada la señora Paredes; sin embargo, fue el jueves mismo que una sala judicial de Perú rechazó la comparecencia de Lilia Paredes, esa medida se levantó porque la sala de cuestiones penales consideró que no se cubrían los requisitos para llamarla a comparecer