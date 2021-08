Conflicto en TEPJF no está resuelto, se requiere renovación total de magistrados: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis en el Tribunal Electoral Federal no está resuelta con la decisión de Reyes Mondragón y José Luis Vargas de renunciar a la presidencia, pues se requiere una renovación total de ese órgano de justicia con gente honesta, íntegra, donde no haya "mano negra" en sus decisiones.

Dijo estar decepcionado de la actuación de los magistrados electorales, quienes son muy hipócritas y falsarios porque actuaron bajo consigna en la decisión de quitar las candidaturas a Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, a los gobiernos de Michoacán y Guerrero, respectivamente.

No (está zanjado el conflicto) porque no está bien el tribunal, no han demostrado actuar con rectitud. A mí me decepcionaron y tengo pruebas cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y en Guerrero, actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces denunció en conferencia de prensa matutina.

AMLO fue cuestionado sobre el tuit publicado esta mañana por el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar , de que el conflicto en el TEPJF ya estaba resuelto con la decisión de los magistrados Rodríguez y Vargas de hacerse a un lado en la presidencia del tribunal.

No coincido con Zaldívar de que la crisis ha sido superada, tiene que renovarse el Tribunal, una renovación tajante tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el mismo Tribunal Electoral Federal estableció.

López Obrador refirió que no lo engañan fácilmente con el caso de la cancelación de las candidaturas de Michoacán y Guerrero, pues "¿qué hubo ahí?, mano negra, ya llevo yo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo, entonces ya no les tengo confianza.

"Lo mejor es una renovación porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible, honesta, ese es mi punto de vista", aseveró frente al conflicto que surgió la semana pasada en el TEPJF con la destitución de José Luis Vargas como presidente y el nombramiento de Reyes Rodríguez.

Informó que cuando se reunió con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien le explicó que no puede ni siquiera la SCJN intervenir porque cuando los nombraron a los magistrados los volvieron completamente independientes, pero del pueblo, no de la mafia del poder, acusó.

"Hay mucha hipocresía, son muy falsarios, entonces se requiere gente, ciudadanos honestos, íntegros en todo el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Aquí cuánto nos ha costado y todavía no terminamos de limpiar.

"Si desde que llegamos estamos limpiando y no terminamos, imagínense cómo está el Poder Judicial que todavía no han empezado, no han hecho nada por limpiar el Poder Judicial, y el que tenía ese propósito fue avasallado por los que vienen del antiguo régimen, ministros acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo", aseguró.